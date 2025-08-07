Kursutvecklare
Kursutvecklare - Digitala utbildningar i Learnifier
Vi söker en erfaren kursutvecklare med fokus på digitalt lärande och pedagogiskt innehåll till ett uppdrag där du kommer att arbeta med att uppgradera och anpassa befintligt utbildningsmaterial samt skapa interaktiva kurser i plattformen Learnifier.
Rollen innebär att du omvandlar befintligt innehåll till engagerande digitala utbildningar och på sikt även kan bidra med utveckling av nya kurser inom områden som AI och digitalisering - riktade till verksamhetens medarbetare.
Ansvarsområden
Omarbeta och digitalisera befintligt utbildningsmaterial i Learnifier
Skapa nya, målgruppsanpassade kurser med tydlig pedagogisk struktur
Utforma innehåll som engagerar, informerar och är lättillgängligt - med inslag av text, bild, ljud och video
Säkerställa att utbildningarna innehåller interaktiva moment som stärker lärandet
Arbeta självständigt med att tolka övergripande instruktioner och omsätta dem till konkreta utbildningslösningar
Bidra med din kompetens i nära samarbete med andra relevanta funktioner
Teknisk och pedagogisk erfarenhet:
Dokumenterad erfarenhet av att skapa kurser i Learnifier
Pedagogisk förståelse och vana att bygga strukturerade, lärandeorienterade utbildningar
Förmåga att producera tydligt och engagerande innehåll i olika format (text, ljud, bild, video)
Erfarenhet av interaktionsdesign inom digital utbildning
God förståelse för målgruppsanpassning av utbildningsmaterialDina personliga egenskaper
Självgående, med förmåga att omsätta höggradigt övergripande riktlinjer till konkret utbildningsinnehåll
God samarbetsförmåga och en prestigelös inställning i teamarbete
Detta uppdrag passar dig som har en passion för digitalt lärande, kombinerar pedagogisk kompetens med teknisk förmåga, och som trivs i rollen att skapa inspirerande och effektiva digitala utbildningar för användare inom olika yrkesroller.
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med ledande tech-bolag och innovativa startupföretag för att erbjuda spännande karriärmöjligheter för dig med intresse för digital utveckling. Genom vår djupa tekniska förståelse och vårt starka nätverk kan vi snabbt matcha rätt kompetenser med rätt uppdrag. Hos oss får du personlig vägledning, regelbunden återkoppling och möjligheten att ta nästa steg i din IT-karriär.
