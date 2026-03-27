Kursledare Vårdadministratör
Om tjänsten Vi söker en engagerad och pedagogisk utbildare för undervisning inom området bemötande och kommunikation med inriktning mot vård och omsorg. I rollen ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp undervisning som stärker deltagarnas förmåga att kommunicera professionellt, etiskt och situationsanpassat i mötet med patienter, anhöriga och kollegor.
Uppdraget omfattar undervisning inom bland annat kommunikation och service i mötet med patienter och anhöriga, normer och värderingar inom vård och omsorg, kommunikationsteorier, kroppsspråk, patientintegritet, kulturella skillnader samt bemötande vid svåra samtal, konflikter och hotfulla situationer.
Arbetsuppgifter Som utbildare kommer du att:
planera och genomföra undervisning inom bemötande och kommunikation
leda föreläsningar, diskussioner, gruppövningar och rollspel
handleda deltagare i deras lärande och utveckling
bedöma skriftliga och muntliga examinationsmoment
bidra till en trygg, professionell och inkluderande lärmiljö
Undervisningen innefattar både praktiska och teoretiska moment, och stor vikt läggs vid att omsätta kunskap i realistiska vårdnära situationer. Kursen innehåller även seminarier, muntliga övningar och rollspel som en del av kunskapskontrollen.
Vi söker dig som Vi söker dig som har:
erfarenhet från vård, omsorg eller närliggande område
god kunskap om bemötande, etik och professionell kommunikation
pedagogisk förmåga och vana att leda grupper
förmåga att skapa engagemang och delaktighet i undervisningen
ett strukturerat arbetssätt och god samarbetsförmåga
Det är meriterande om du har erfarenhet av att undervisa vuxna eller studerande inom eftergymnasial utbildning.
Kvalifikationer För att lyckas i rollen ser vi att du har relevant utbildning och/eller dokumenterad erfarenhet inom vård, omsorg, kommunikation eller pedagogiskt arbete. Du behöver känna dig trygg i att undervisa inom områden som etiska riktlinjer, kulturell kompetens, kommunikation i olika servicesituationer samt bemötande i komplexa och känsliga sammanhang.
Personliga egenskaper Du är trygg, lyhörd och professionell i ditt sätt. Du har en god förmåga att anpassa din kommunikation efter målgrupp och situation, och du trivs i en roll där du får kombinera ämneskunskap med pedagogik. Vi tror också att du är engagerad, ansvarstagande och har ett genuint intresse för att bidra till andras utveckling.
Urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-09-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7476196-1918264". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ecareer AB
