Kursledare inom sömnad och mönsterkonstruktion
Studieförbundet Medborgarskolan / Pedagogjobb / Västerås Visa alla pedagogjobb i Västerås
2025-11-17
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studieförbundet Medborgarskolan i Västerås
, Eskilstuna
, Sala
, Uppsala
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Medborgarskolan - där intresse blir kunskap
Medborgarskolan ett av Sveriges ledande studieförbund som aktivt arbetar med att främja demokrati och mångfald genom att erbjuda bildning och utbildning. All vår verksamhet utvecklar och genomför vi utifrån vår värdegrund humanismen. Det gör vi genom att sätta individen i centrum, att vi tror på utveckling i samverkan och kunskapens egenvärde samt genom ömsesidig respekt. Vi vill bidra till att utveckla självständiga, modiga människor.
Vi tror på varje medarbetares unika möjlighet att bidra till organisationens utveckling och arbetar aktivt med att skapa individuella möjligheter för varje medarbetare till kontinuerlig utveckling. Vi har en stark vilja och driv att ligga i framkant för att skapa morgondagens lärande.
Kursledare ateljé och hantverk
Medborgarskolan - där intresse blir kunskap Medborgarskolan ett av Sveriges ledande studieförbund som aktivt arbetar med att främja demokrati och mångfald genom att erbjuda bildning och utbildning. All vår verksamhet utvecklar och genomför vi utifrån vår värdegrund humanismen. Det gör vi genom att sätta individen i centrum, att vi tror på utveckling i samverkan och kunskapens egenvärde samt genom ömsesidig respekt. Vi vill bidra till att utveckla självständiga, modiga människor. Vi tror på varje medarbetares unika möjlighet att bidra till organisationens utveckling och arbetar aktivt med att skapa individuella möjligheter för varje medarbetare till kontinuerlig utveckling. Vi har en stark vilja och driv att ligga i framkant för att skapa morgondagens lärande.
Vi satsar och expanderar verksamheten inom Sömnad, med kursstarter vårterminen 2026
Om rollen som kursledare
Att vara kursledare hos oss innebär att du får dela med dig av din kunskap och ditt engagemang för sömnad och mönsterkonstruktion. Oavsett om det handlar om sömnad på grundnivå, återbruk, lagning eller mönskerkonstruktion så blir du den som inspirerar och guidar deltagarna till nya insikter och upplevelser.
Som kursledare gör du skillnad - du skapar sammanhang där människor lär, utvecklas och hittar glädje i gemenskapen.Publiceringsdatum2025-11-17Arbetsuppgifter
• Planera och genomföra kurser inom ateljé och hantverk.
• Introducera deltagare till praktiska färdigheter och teoretisk kunskap.
• Skapa en trygg, lärorik och inspirerande kursmiljö.
• Samarbeta med Medborgarskolans verksamhetsutvecklare kring upplägg och schemaläggning.
Vad vi söker hos dig
• Kunskap och erfarenhet inom ett område kopplat till ateljé och hantverk.
• Pedagogisk förmåga och intresse för att möta människor.
• Tidigare erfarenhet av att undervisa är meriterande men inget krav.
• Engagemang, tålamod och en positiv inställning.
Vi erbjuder:
• Medborgarskolans cirkelledarutbildning
• Stimulerande extraarbete med flexibla arbetstider
• Timarvode för uppdraget
• Möjlighet att utvecklas och växa i din roll som kursledare
Vi ser fram emot din ansökan där du berättar om din passion, erfarenheter och kompetenser inom de ämnen du är intresserad av att lära ut. Rekrytering sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan! Ersättning
Timlön enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studieförbundet Medborgarskolan Arbetsplats
Medborgarskolan Jobbnummer
9608491