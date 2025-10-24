Kurskoordinator
Stockholms Universitet / Skolassistentjobb / Stockholm Visa alla skolassistentjobb i Stockholm
2025-10-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms Universitet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Företagsekonomiska institutionen, Stockholm Business School (SBS), är en av de största institutionerna vid Stockholms universitet med cirka 150 anställda och cirka 3 500 studenter per läsår.
Vi bedriver framstående forskning och undervisning i en öppen och innovativ miljö. Verksamheten är inriktad mot finansiering, management, marknadsföring och redovisning.
Institutionen har cirka 140 anställda varav ett 20-tal finns inom den administrativa sektionen som med hög kvalitet ger stöd till studenter och medarbetare inom ekonomi, personaladministration, studieadministration och studievägledning, kommunikation, arkiv och internservice.
Vi söker nu en drivande kurskoordinator som vill utvecklas inom det studieadministrativa området vid vår institution.
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/foretagsekonomiska-institutionen.Publiceringsdatum2025-10-24Dina arbetsuppgifter
Du kommer ingå i, och ha ett nära samarbete med ett team bestående av sex koordinatorer. Därtill ha ett eget övergripande administrativt ansvar för de kurser på grund- och avancerad nivå som ligger inom ramen för ditt ansvarsområde.
Arbetet innebär att ha nära och täta kontakter via möten, mejl och telefon med såväl studenter som lärare i ett flertal studieadministrativa frågor.
Därtill deltar du aktivt tillsammans med övriga kurskoordinatorer i utvecklingen av sektionsgemensamma processer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att innefatta: schemaläggning, kursetablering, registrering av studenter, inrapportering av betyg, stöd kring utbytesstudenter, tentamensförberedelser, kursuppföljning samt löpande arkivering.
Vi arbetar dagligen i administrativa system som Athena, Ladok, TimeEdit och Inspera, för vilka institutionen och universitetet erbjuder utbildning och introduktion.
Arbete i andra administrativa system och övriga administrativa uppgifter kan förekomma.Kvalifikationer
- Vi söker dig som har en akademisk examen och tidigare erfarenhet av kursadministration inom universitet eller högskola.
- Erfarenhet av de vid Stockholms universitet förekommande studieadministrativa system är starkt meriterande.
- Du ska kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska i tal såväl som skrift.
- Arbetet kräver att du är noggrann och strukturerad.
- Du är serviceinriktad och prestigelös.
- Du kombinerar god samarbetsförmåga med ett strukturerat och självständigt arbetssätt.
- Då arbetsbelastningen periodvis kan vara hög bör du vara stresstålig och ha god förmåga att prioritera.
- Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Anställningen avser heltid och tidsbegränsad till september 2026. Tillträde enligt överenskommelse. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av administrativ chef Neshat Lindberg, mailto:neshat.lindberg@sbs.su.se
, tfn 08-16 44 46.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-3629-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062) Arbetsplats
Företagsekonomiska institutionen Jobbnummer
9571992