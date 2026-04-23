Kurskoordinator
2026-04-23
Företagsekonomiska institutionen är en av de största institutionerna inom Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet med cirka 3 500 studenter per läsår. De huvudsakliga forskningsområdena är inom finansiering, management och organisation, marknadsföring samt redovisning. Institutionen har ett omfattande internationellt kontaktnät med utländska utbildnings- och forskningspartners.
Institutionen har cirka 140 anställda varav ett 20-tal finns inom den administrativa sektionen som med hög kvalitet ger stöd till studenter och medarbetare inom ekonomi, personaladministration, studieadministration och studievägledning, kommunikation, arkiv och internservice.
Vi söker dig som har ett starkt intresse av att arbeta med utbildningsadministration inom universitet/högskola. Arbetet sker i nära samarbete med övriga kurskoordinatorer, studieadministratörer och studierektorer.
Mer information om oss finns på: Företagsekonomiska institutionen.Publiceringsdatum2026-04-23Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i den studieadministrativa funktionen, vilken har ett övergripande administrativt ansvar för institutionens kurser, på grund- och avancerad nivå, och studievägledning, i ett nära samarbete med kärnverksamheten. Funktionen ingår i institutionens verksamhetsstöd och deltar aktivt i det gemensamma arbetet med att stötta forskare, lärare och studenter.
Arbetet innebär att ha nära och täta kontakter via möten, mejl och telefon med såväl studenter som lärare i ett flertal studieadministrativa frågor. Därtill deltar du tillsammans med övriga studieadministratörer i utvecklingen av sektionsgemensamma processer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att innefatta kursadministration, studievägledning och tentaadministration, inklusive hantering av frågor kopplat till resursstudenter.
Vi arbetar dagligen i administrativa system som Athena (byts ut till Canvas HT-26), Ladok, TimeEdit och Inspera, för vilka institutionen och universitetet erbjuder utbildning och introduktion.
Arbete i andra administrativa system och övriga administrativa uppgifter kan förekomma.KvalifikationerKvalifikationer
Relevant högskoleexamen eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet av arbete med utbildningsadministration (kursadministration och studievägledning) inom universitet/högskola.
Erfarenhet av de vid Stockholms universitet förekommande studieadministrativa systemen.
Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift, i såväl svenska som engelska.
Arbetet kräver att du är noggrann och strukturerad.
Meriterande
Erfarenhet av Företagsekonomiska institutionens interna rutiner kopplade till studieadministration.
Erfarenhet att hantera frågor kopplat till studenter med funktionsnedsättning och behov av särskilt pedagogiskt stöd.Dina personliga egenskaper
Du är serviceinriktad, prestigelös och har mycket god samarbetsförmåga, samt en förmåga att arbeta självständigt. Då arbetsbelastningen periodvis kan vara hög, bör du vara stresstålig och ha god förmåga att prioritera.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till en period om sex (6) månader. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde 1 maj 2026 eller enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av administrativ chef Annette Stenberg, annette.stenberg@sbs.su.se
, tfn 08-16 12 76.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
https://www.su.se/
Företagsekonomiska institutionen (visa karta
)
106 91 STOCKHOLM
Företagsekonomiska institutionen
