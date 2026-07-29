Kurator till vårdcentralen Säffle
Region Värmland / Kuratorjobb / Säffle Visa alla kuratorjobb i Säffle
2026-07-29
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Vi söker nu en kurator till vårt team i Säffle!
Din arbetsplats
Vårdcentralen Säffle har cirka 40 anställda och drygt 12 000 listade patienter och är en av de största vårdcentralerna i Region Värmland. För oss är det viktigt att kunna erbjuda nära vård för medborgarna.
Då vi har medborgaren i fokus vill vi förutom nära vård, även hålla hög kvalitét. Vi är en hälsofrämjande arbetsplats och vi vill att du som jobbar hos oss ska känna dig delaktig på jobbet. Här jobbar vi över yrkesgränserna för att ge patienterna den bästa och säkraste vården de kan få.Publiceringsdatum2026-07-29Arbetsuppgifter
Som kurator blir du en viktig del i vårt team. Samtalsmottagningen arbetar med fokuserade behandlingar för patienter som lider av psykisk ohälsa eller sjukdom.
Arbetet utgår från ett allmänmedicinskt perspektiv i nära samarbete med övrig verksamhet på vårdcentralen samt interna och externa aktörer, till exempel Vårdcentral Värmland som erbjuder IKBT (internetbaserad kognitiv beteendeterapi). Kurator arbetar i team med andra yrkesgrupper för att ge patienter den bästa vård de kan få.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator med grundläggande psykoterapiutbildning KBT steg 1. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från arbete inom primärvård. Du behöver ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt av personliga egenskaper och önskar en ny kollega som är självgående, flexibel och strukturerad och som trivs med att samarbeta med andra. Du ser till patientens och verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
Från 7 juni 2026 gäller EU:s lönetransparensdirektiv - för ökad öppenhet och rättvisa löner. Information om kollektivavtal finns på SKR:s webbplats, Kollektivavtal -SKR
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156), https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/lediga-jobb
Region Värmland (visa karta
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651 82 KARLSTAD Arbetsplats
Vårdcentralen Säffle Kontakt
Nås via växeln 010-8315000 Jobbnummer
10015469