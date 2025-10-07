Kurator till Trollbodaskolan
Välkommen till oss
Vi är en F-9 skola där vi jobbar tillsammans med skolutveckling för elevernas bästa.
Vi är stolta över ett ökande elevunderlag och ser nu fram mot att välkomna en skolkurator till vår elevhälsoteam.
Trollbodaskolan ligger i ett lugnt villaområde i Hässelby norra Villastad och här möts cirka 630 elever och omkring 80 medarbetare varje dag.
Vi på Trollbodaskolan vill alltid sätta eleven i fokus och vi strävar efter att hela tiden utvecklas och bli den bästa skolan för våra elever. Hos oss hittar du elever och pedagoger med stort hjärta och vi vill alltid att eleverna ska känna att vi vill skapa en skola för varje elev där deras unika förmågor får stort utrymme.
Läs mer om oss här: Trollbodaskolan
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig delaktighet i utvecklingen av skolas förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete.
Din roll
Vi på Trollbodaskolan söker en skolkurator som lägger stor vikt i det förbyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet.
Du kommer tillsammans med andra professioner på skolan, och inom elevhälsoteamet, arbeta förebyggande och hälsofrämjande på individ-, grupp-, och organisationsnivå, och för att trivas hos oss har du ett genuint intresse och en vilja att stödja eleverna att nå målen i skolan utifrån ett inkluderande förhållningssätt.
Att arbeta i elevhälsoteamet innebär att ha ett nära samarbete med lärare, och vårdnadshavare. Du är närvarande som en stödjande skolkurator.
Du arbetar elevnära på både på grupp- och individnivå och ansvarar för att driva och följa upp elevernas närvaro och i samarbete med pedagoger gör ni en bra plan för det arbetet. Du är en trygg person som i samarbete med andra funktioner på skolan driver värdegrundsfrågor på skolan.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har relevant utbildning såsom socionomexamen. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet inom socialt arbete med barn och unga.
Kuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera fler olika perspektiv, då det skolsociala arbetet ska värna om och synliggöra betydelsen av strukturella, organisatoriska och relationella perspektiv. Detta fordrar kunskaper om barn och unga samt deras utveckling. Det förutsätter även att du har ett brett register av arbetsmetoder som har sin grund i teorier om samhälleliga och sociala system, mänskliga beteenden, kommunikation och samspelet mellan människor. Den psykosociala insatsen bygger på kunskaper inom socialt arbete, psykosocialt förändringsarbete, sociologi, psykologi, socialjuridik samt en bred och fortlöpande uppdaterad kunskap om samhällets välfärdssystem.
I din profession ska du vara driven och samarbetsvillig, samtidigt som du ska kunna ta självständigt ansvar för det egna professionella arbetet och hur den psykosociala insatsen ska konkretiseras och utformas.
I ditt arbete kommer du att få stor handlingsfrihet men det ställer också stora krav på gott omdöme samt god kännedom om det grundläggande uppdraget enligt skollag, läroplaner samt övriga styr- och vägledningsdokument.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Månadslön
