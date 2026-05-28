Kurator till Södermalms ungdomsmottagning
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Arbetsplatsbeskrivning
Södermalms Ungdomsmottagning riktar sig till ungdomar 12-22 år. Verksamheten drivs tillsammans med Region Stockholm och bemannas av fyra kuratorer anställda av Stockholms stad, fyra barnmorskor samt läkare anställda av Region Stockholm. Lokalen ligger centralt mellan Slussen och Mariatorget. Mottagningen är HBTQ-diplomerad och vi arbetar utifrån ett normkritiskt perspektiv i mötet med våra besökare. Under hösten 2026 kommer vi att införa ett journalsystem samt ett digitalt bokningssystem .Publiceringsdatum2026-05-28Dina arbetsuppgifter
På Södermalms ungdomsmottagning arbetar du i en grupp som består av kuratorer, barnmorskor samt läkare. Som kurator kommer du främst att arbeta med individuella stödsamtal till unga men även samtal med vårdnadshavare, anhöriga och partners förekommer. Som kurator ger du stöd och rådgivning i bland annat frågor som rör psykisk hälsa, identitet, relationer och sexualitet. Mottagningen erbjuder också stöd och behandling till grupper av ungdomar.
Medarbetare på Södermalms ungdomsmottagning har utvecklat en metod, Kasam, som syftar till att öka ungdomars känsla av sammanhang. Det är en strukturerad metod mot ett bestämt behandlingsmål och innefattar bedömning, utvärdering och uppföljning.
En viktig del av uppdraget består av utåtriktat arbete i form av att hålla i presentationer och för bland annat skolklasser på studiebesök. Du behöver vara bekväm med att hålla föredrag och tala inför andra.
För att klara uppdraget som kurator behöver du ha förmågan att kunna arbeta självständigt och ha en god samarbetsförmåga. Du behöver kunna samarbeta och göra planer tillsammans med en kollega från en annan profession. Mottagningen är välbesökt och i perioder är besökstrycket högt och du behöver kunna prioritera och avgränsa ditt arbete för att lyckas med uppdraget.Kvalifikationer
Socionom
Grundläggande utbildning i psykoterapi, steg 1.
Erfarenhet av att självständigt arbeta med behandling riktad till tonåringar.
Det är meriterande om du också har utbildning i sexologi. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Övrig information
Mottagningen har öppet till 19.00 på tisdagar och du behöver ha möjlighet att vara i tjänst då.
Innan eventuell anställning behöver du visa utdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer kommer att genomföras löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Södermalms stadsdelsförvaltning!
Södermalm är en kulturell och levande stadsdel i innerstaden med engagerade invånare och ett stort hjärta. Hos oss kan du verkligen göra skillnad. Tillsammans med våra Södermalmsbor utvecklar vi en ännu bättre stadsdel att leva, verka och bo i.
Som medarbetare hos oss har du en trygg anställning med schyssta villkor, där vi tror att mångfald och jämn könsfördelning bidrar till att stärka vår verksamhet. Vi gillar att tänka nytt - vi hoppas att du som söker vill utveckla Södermalm tillsammans med oss!
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
102 66 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Södermalm stadsdelsförvaltning, Sociala avdelningen Kontakt
Caroline Haglund, SSR caroline.haglund@stockholm.se 08-50812328 Jobbnummer
9932390