Kurator till Ramdala skola
2025-11-04
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.
Som skolkurator spelar du en central roll i elevhälsans arbete. Du är skolans psykosociala expert och arbetar med att främja elevernas psykiska hälsa, förebygga ohälsa och skapa goda förutsättningar för lärande och utveckling. Arbetet innebär att kunna se till hela elevens situation och höja trygghet, trivsel och delaktighet för eleverna.
I uppdraget ingår att erbjuda samtalsstöd till elever i behov av socialt eller emotionellt stöd, delta i skolans elevhälsoteam, bidra med psykosocial kompetens i bedömningar och åtgärdsprogram samt att samverka med vårdnadshavare och externa aktörer som socialtjänst, BUP och ungdomsmottagningar.
Vi söker dig som är utbildad socionom och gärna med erfarenhet av arbete med barn och unga.
Hos oss får du arbeta i en organisation som ser helheten kring eleven och där ditt bidrag är avgörande för att bygga en trygg och inkluderande skolmiljö.
Socionomutbildning
Examen från socionomprogrammet eller utbildning som arbetsgivaren har bedömt likvärdig
Vi söker söker dig är bra på att skapa och stärka samarbeten internt och externt, samt bygga nya relationer och vårda befintliga.
ÖVRIGT
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal.
