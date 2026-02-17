Kurator till Familjecentralen
2026-02-17
Vill du möta familjer där de är, skapa trygga relationer och göra skillnad i vardagen? Som kurator på Familjecentralen Källan här i Kristinehamn får du kliva in i en miljö där barnskratt blandas med viktiga samtal och där varje möte räknas. En av våra kuratorer kommer att gå vidare till annan tjänst varför vi nu söker en ersättare. Varmt välkommen med din ansökan!
Familjecentralen Källan är en plats för samverkan och samordning av resurser mellan olika uppdragsgivare. Basen är regionens mödra-och barnhälsovård tillsammans med kommunens öppna förskola samt förebyggande socialtjänst. Familjecentralens målgrupp är gravida och familjer med barn 0-6 år.
Din uppgift som kurator är att ingå i det tvärprofessionella team som finns på Familjecentralen och samverka med MVC, BVC och öppna förskolan.
Kristinehamns historia vittnar av betydelsen att vara rätt placerad. Här sattes världsmarknadspriset på järn innan det skeppades vidare ut i världen på Vänern. I dag är det en innovativ miljö samt närheten till Karlstad, Örebro, Göteborg och Stockholm som lockar. Kristinehamns kommun bjuder på en vacker och tillgänglig skärgårdsmiljö, en idyllisk stadskärna och möjligheten till ett aktivt och varierande fritidsliv för både barn och vuxna.Publiceringsdatum2026-02-17Arbetsuppgifter
Som kurator hos oss kommer du främst att ge stöd i föräldrarollen i enskilda samtal och föräldragrupper. Du kommer också vara delaktig i föräldrautbildningar tillsammans med MVC och BVC samt hålla i stödgrupper för barn. En del i arbetet är också att ge vägledning om var man kan vända sig i olika situationer och vara ett stöd i kontakten med olika myndigheter.
I tjänsten ingår också att arbeta med socialtjänstens förebyggande föräldrastöd i insatser utan individuell behovsprövning i familjer med barn och ungdomar 0-18 år.
Arbetet sker främst på dagtid, men viss verksamhet förekommer kvällstid.Kvalifikationer
Du som söker har socionomexamen eller annan utbildning inom tjänstens områden som kan bedömas som likvärdig. Det är viktigt att du har kunskap men också intresse för förebyggande arbete med gravida samt familjer med barn mellan 0 till 6 år. Arbetslivserfarenhet av föräldrastöd, föräldrautbildning och stödgrupper för barn är också ett krav för tjänsten.
Har du dessutom följande ser vi det som en fördel:
* utbildning i samspelsbehandling som Marte Meo eller annan relevant utbildning inom familjearbete/föräldrarollen/barn
* tidigare har arbetat som kurator, familjebehandlare eller familjerådgivare
* kunskap om våld i nära relation och hedersrelaterat våld
* är utbildad gruppledare inom ABC (Alla barn i centrum), Komet eller andra föräldrastödsprogram
* B-körkort då hembesök förekommer.
Som person ser vi att du är du trygg, empatisk och ödmjuk i mötet med våra medborgare, kollegor och samarbetspartners. Du har tilltro till den enskilde individens egna förmågor och en värdegrund som passar för uppdraget.
För att trivas i rollen behöver du ha lätt för att skifta fokus när arbetet kräver och du driver ditt arbete framåt på ett självgående sätt. Du har lätt för att skapa relationer och samarbeta där god kommunikation står i centrum. Att vara kreativ och hitta lösningar samt komma med egna idéer är något du gör naturligt. Vidare har du förmåga att se saker ur ett helhetsperspektiv.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet i den här rekryteringen.
ÖVRIGT
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz och blir erbjuden anställning, måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi i Kristinehamns kommun arbetar för ett aktivt ledar- och medarbetarskap. Detta skapas genom dialog och i samspel mellan ledare och medarbetare, vilket skapar goda förutsättningar för arbetsglädje i organisationen. Vår arbetsmiljö påverkas av hur vi bemöter varandra och vi alla har ett ansvar att bidra.
Tillsammans arbetar vi för att verksamheten uppnår sina mål och att beslut som fattas också efterlevs. En nyfiken grundinställning och vilja att samarbeta är förutsättningar för ständiga förbättringar som leder till den bästa möjliga servicen till kommunens invånare.
Som anställd hos oss kan du förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt.
Kristinehamns kommun ser mångfald som en styrka och vi välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering
Varmt välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och ha en god kommunikation med dig som söker jobb hos oss, ber vi dig att endast skicka in din ansökan via ansökningslänken i annonsen. Frågor som rör rekryteringsprocessen hanteras av rekryteringsenheten. Ersättning
