Kurator till Beroendeenheten
2025-10-31
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har verksamhet på flera orter i Skaraborg bl.a. i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett trettiotal specialiteter och arbetar tillsammans för patientens hälsa genom livet, där vi erbjuder en sammanhållen och trygg vård. Varje dag och varje timma gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv. Vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra och tillsammans skapar vi framtidens arbetsplats.
Var med på vår resa att skapa bättre förutsättningar för psykiatrisk vård i Skaraborg!
Vi söker nu en kurator till vår Beroendeenheten som är uppdelat på en akutvårdsavdelning och en LARO-mottagning som tillhör SkaS vuxenpsykiatri.
LARO är en mottagning där vi möter och behandlar patienter med opiatberoende. Avdelningen är en akutvårdsavdelning med 16 vårdplatser avsedda för patienter med behov av psykiatrisk heldygnsvård och för patienter med beroendeproblematik. Patienterna vårdas antingen på frivillig basis eller med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). I psykiatrin ser man till hela människan och målet är att varje patient ska få en smidig resa genom vården. Vi har ett personcentrerat förhållningssätt där vården planeras och utförs i samråd med patient, närstående, öppenvård, kommun och andra samarbetspartners.
Vuxenpsykiatrins heldygnsvård är en modern arbetsplats i helt nya lokaler som är specialanpassade och utformade för psykiatri, och att ge trygghet och trivsel både för patienter och personal. Dina arbetsuppgifter
Som kurator hos oss är det du som har den psykosociala kompetensen i teamet med helhetssyn på patienten, dennes vardag och sociala situation. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består i att kartlägga patientens sociala situation för att i samverkan med övriga i teamet bedöma hur patientens livssituation påverkar patientens sjukdom. Vid behov stötta patienten till förändringar i den psykosociala situationen och i samverkan med andra aktörer, så som kommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och andra vårdgrannar verka för en god social situation för patienten.
I arbetet ingår att ha individuella samtal med patienter, vara anhörigstöd och samverka med våra samverkanspartners. I teamet är det du som står för kunskapen om samhällets stöd och omsorgsresurser utifrån gällande regelverk. Det finns i tjänsten stora möjligheter att utveckla innehållet i din arbetsroll.
Vad kan vi erbjuda dig?
Mycket kompetenta kollegor med erfarenhet och specialiseringar inom en mängd olika områden. Ett varierande arbete där du är med och påverkar utvecklingen mot framtidens psykiatri. Regelbunden handledning samt goda möjligheter till utbildning och kompetenshöjande insatser. Deltagande i tvärprofessionellt teamarbete där alla yrkeskategorier ingår. Hos oss blir du en viktig pusselbit i vårt gemensamma pussel!Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom. Du har tidigare erfarenheter från exempelvis socialtjänst, psykiatri och/eller annan typ av behandlingsarbete, och är väl förtrogen med gällande regelverk.
Som person är du stresstålig, initiativtagande och lösningsfokuserad. Kan arbeta självständigt men samtidigt ha ett gott samarbete med kollegor och övriga samarbetspartners. Du sätter patientens bästa i centrum och är lyhörd för dennes behov. Vidare behöver du vara trygg i att arbeta med grupper och har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
Vid tillsättning av tjänst inom psykiatrin kommer vi att begära ut utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Denna förfrågan sköts av arbetsgivaren.
Intervjuer kommer att ske löpande.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
