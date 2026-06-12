Kurator till Barn- och Ungdomspsykiatrin, Sollefteå
Region Västernorrland / Kuratorjobb / Sollefteå Visa alla kuratorjobb i Sollefteå
2026-06-12
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Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Barn och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP) i Västernorrland är en länsgemensam klinik som har ca 120 medarbetare. Öppenvårdsverksamheten bedrivs i Örnsköldsvik, Sollefteå, Härnösand och Sundsvall. I Sundsvall finns också slutenvård och mellanvård i samverkan med Vuxenpsykiatrin och Barnkliniken. Kliniken har en lång tradition av systemiskt synsätt i bemötandet av barn och ungdomar och deras familjer. Vi använder olika behandlingsmetoder, såväl individuellt som i grupp, som vilar på systemiskt, psykodynamiskt och kognitivt synsätt.
På mottagningen arbetar kuratorer, psykologer, sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeut, medicinska sekreterare och chef. Vi tar emot familjer där barn och ungdomar uppvisar allvarlig barnpsykiatrisk problematik i behov av specialiserade insatser. Vi har ett tvärprofessionellt arbetssätt och använder evidensbaserade behandlingsmetoder med olika inriktningar. Behandling sker ofta i nära samverkan med andra vårdgivare och övrigt nätverk såsom skola och socialtjänst. Inom BUP finns möjlighet till utbildning och fortbildning.
Vi på BUP söker nu en kurator till vårt team. Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast, enligt överenskommelse. Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som kurator inom BUP är:
Bedömning, utrednings- och behandlingsarbete på individ - och gruppnivå
Samverka med andra vårdgivare och övriga nätverk
KvalifikationerVi söker dig somHar en socionomexamen
Det är meriterande om duHar grundläggande psykoterapiutbildning
Är utbildad hälso- och sjukvårdskurator
Har erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och familjer
Har arbetslivserfarenhet av barn- och ungdomspsykiatrisk vård
Har erfarenhet av arbete inom vuxenpsykiatri eller Socialtjänsten
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperSamarbetsförmåga
Strukturerad
Flexibel
Stabil
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Vi tillämpar individuell lönesättning enligt gällande kollektivavtal. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Denna tjänst kan kräva att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister samt drogtest innan beslut om anställning.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "14:2026:091". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se/
Storgatan 1 (visa karta
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871 85 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Länssjukvård Psykiatri och Habilitering Kontakt
Rekryterande chef
Johanna Hedman johanna.hedman@rvn.se +4662019694 Jobbnummer
9962002