Kurator till barn- och ungdomspsykiatri
Välkommen till oss på barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Norrköping.
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Norrköping tillhör Psykiatricentrum i Region Östergötland. Klinikens verksamhet bedrivs i huvudsak på en sammanhållen öppenvårdsmottagning och är inriktad på insatser till barn och unga med medelsvåra till svåra psykiska symtom samt neuropsykiatriska funktionsvariationer.
Kliniken består idag av sex behandlings- och utredningsteam. I kliniken ingår även barnahus, och spädbarnsenheten. Kliniken har cirka 90 medarbetare varav ungefär hälften är kuratorer eller psykologer.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
På BUP-kliniken i Norrköping arbetar vi ständigt med utvecklings- och förbättringsarbeten för att skapa en allt bättre vård för våra patienter och för att skapa god arbetsmiljö för våra medarbetare.
Dina arbetsuppgifter
I arbetet som kurator på kliniken kommer du att arbeta med bedömning, utredning och behandling av psykiatriska tillstånd som kräver specialistpsykiatrisk vård. Du kommer att arbeta med familjer, träffa barn, ungdomar och föräldrar samt samverka med till exempel skola och socialtjänst.
Inom kliniken finns goda möjligheter till fördjupad kunskap genom mentorskap, teamarbete och internutbildning. Det finns goda möjligheter till egen vidareutveckling samt att medverka vid utveckling av klinikens verksamhet.
Arbetsgrupp
Du kommer vara placerad i ett allmänpsykiatriskt behandlings- och utredningsteam där du samverkar med flera olika yrkeskategorier.
Om dig
Vi söker dig som har socionomexamen eller beteendevetenskaplig examen från högskola/universitet. Grundläggande psykoterapiutbildning är meriterande. Erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och familjer inom behandlande verksamhet eller psykiatri är också meriterande liksom om du är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator.
Vi söker dig som har förmåga att arbeta självständigt och samtidigt har mycket god samarbets-förmåga. Det är av största vikt att du har lätt för att samarbeta med olika yrkesgrupper och har en mycket god förmåga att möta barn, ungdomar och föräldrar i olika livssituationer. Du behöver kunna planera, organisera och prioritera i ditt arbete. Arbetet ställer stora krav på personlig mognad och flexibilitet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
