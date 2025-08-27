Kurator till Angeredsgymnasiet
Göteborgs kommun / Kuratorjobb / Göteborg Visa alla kuratorjobb i Göteborg
2025-08-27
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling.
I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång.Publiceringsdatum2025-08-27Arbetsuppgifter
På Angeredsgymnasiet är vi övertygade om att elever som trivs och känner arbetsglädje också lyckas bättre med studierna. Angeredsgymnasiet är en gymnasieskola som omfattar nationella program, introduktionsprogram och Riksgymnasium för elever med rörelsehinder samt MIO-skolan för de elever som till följd av sitt mående inte klarar av att vara på den fysiska skolan. Här är glädje och lust lika självklara inslag som kunskap och utveckling.
Det huvudsakliga arbetet för dig som skolkurator utgår från ett av skolans elevhälsoteam. Där bidrar du med din psykosociala kompetens. I tjänsten ingår även att arbeta tillsammans med övriga kuratorer med skolövergripande arbetsuppgifter. Elevhälsans arbete ska i första hand vara förebyggande och hälsofrämjande utifrån skollagens riktlinjer, och elevhälsans kompetenser ska utgöra ett stöd i skolans
pedagogiska arbete.
Tjänsten utgörs av kurativt arbete med elever som är inskrivna på program på Angeredsgymnasiet samt av kurativt arbete
med elever som har ett individanpassat upplägg.
Du har en betydelsefull roll som kurator på skolan. Du ingår i ett av Angeredsgymnasiets elevhälsoteam tillsammans med
skolsköterska, specialpedagog och rektor och arbetar med självständigt kurativt arbete för att stödja elever, såväl individuellt som i grupp. Du arbetar förebyggande och konsultativt mot övrig skolpersonal samt samverkar med andra
myndigheter såsom socialtjänsten m.fl.Kvalifikationer
Beteendevetenskaplig utbildning. Tidigare erfarenheter av att arbeta med hemmasittande ungdomar med psykisk ohälsa, social fobi och andra psykosociala hinder ses som mycket meriterande.
Vi värdesätter även erfarenhet av kuratorsverksamhet vid gymnasieskola och från ekonomiskt bistånd och/eller boendefrågor samt barn och unga inom
socialtjänsten.
Du har förmågan att entusiasmera, motivera och sprida positiv energi i ditt kurativa arbete liksom att se till lösningar framför problem. Du har en mycket god kommunikativ och social kompetens och är som person driven, målmedveten och
flexibel. Du värdesätter att arbeta i en mångkulturell miljö. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C274292". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor Angeredsgymnasiet
Agneta Wessman Alsin 070-247 36 33 Jobbnummer
9477558