Kurator på Kyrkbacksskolan

Ljusnarsbergs kommun, med huvudorten Kopparberg, är den lilla kommunen i norra Örebro län där vi har en värdegrund som bygger på övertygelsen om att alla människor kan och vill göra ett gott arbete. Vi möter människor respektfullt och jämlikt och visar empati och engagemang i alla möten.
Här finns goda förutsättningar för bra boende, arbete och företagande. Naturen runt knuten ger möjlighet till ett rikt friluftsliv. Ljusnarsbergs kommun ligger mitt i Bergslagen, ett område som under många hundra år utmärkt sig för gruvdrift och metallindustri. Kommunen har ett varierat näringsliv med mestadels små företag men också några större.
På en timme tar du dig enkelt med tåg till och från Örebro och på en halvtimme till och från Ludvika. Som medarbetare i Ljusnarsbergs kommun är du med och bygger ett välkomnande samhälle där olikheter respekteras och där det finns plats för stolthet, vilja och handlingskraft. Läs mer om Ljusnarsbergs kommun på http://www.ljusnarsberg.se
Vi söker en engagerad kurator till Kyrkbacksskolan i Kopparberg.
Skolan är en F-9 skola med cirka 350 elever.Dina arbetsuppgifter
Som kurator blir du en central del av skolans elevhälsoteam och en viktig drivkraft i det fortsatta utvecklingsarbetet. Du arbetar både hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande för att skapa goda lärmiljöer och för att stärka elevernas sociala och emotionella utveckling. Rollen innebär ett nära samarbete med elever, vårdnadshavare, pedagoger och övrig personal. Goda möjligheter att påverka och forma elevhälsoarbetet samt kontinuerligt stöd genom kontakt med andra delar av elevhälsan. I vårt elevhälsoteam som du kommer att vara en del av arbetar: rektor, bitr. rektorer, specialpedagoger, skolsköterska, speciallärare och socialpedagog.Kvalifikationer
Vi söker en kurator som har ett stort engagemang och som alltid arbetar aktivt för att alla elever ska lyckas och må bra. Du behöver vara flexibel, ha lätt för att samarbeta och ha ett genuint intresse för eleven. För att lyckas i uppdraget som kurator behöver du skapa förtroende hos eleverna vilket gör att du behöver vara stabil och trygg som person. Du behöver också vara kommunikativ och ha en god förmåga att föra strukturerade och motiverande samtal med eleverna.
Du har en socionomexamen eller likvärdig utbildning. Det är meriterande om du har jobbat med barn och ungdomar tidigare.
Intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan. Om du blir kallad till intervju behöver du kunna uppvisa ett utdrag från belastningsregistret.Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
