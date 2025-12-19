Kurator deltid
Lerums kommun / Kuratorjobb / Lerum Visa alla kuratorjobb i Lerum
2025-12-19
, Härryda
, Partille
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lerums kommun i Lerum
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Hästhagenskolan är en F-5 skola som ligger i Floda, Lerums kommun. Skolan har för närvarande ca 250 elever och ligger i ett naturnära område. Skolan ligger i nära anslutning till tåg- och kollektivtrafik med goda pendlingsmöjligheter från Göteborg och Alingsås.
Skolan är organiserad i 4 arbetslag. Arbetslagen är navet i organisationen och har stort mandat att förändra, utveckla och påverka i utvecklingsfrågor. Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats med engagerad personal där skolutveckling står i centrum.
Som skolkurator ingår du i skolans elevhälsoteam, som består av rektor, specialpedagog, kurator, skolpsykolog, skolsköterska samt speciallärare.
Urvalsarbetet och intervjuer kommer att ske fortlöpande och eventuell tillsättning av tjänsten kan komma att ske under ansökningstiden. Så vänta inte med att söka tjänsten!Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Övergripande uppdrag
Skolkuratorn ansvarar för att främja elevers sociala välmående och trygghet samt att bidra till en positiv skolmiljö. Arbetet sker i nära samarbete med elever, vårdnadshavare, skolpersonal och elevhälsoteamet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
* Elevstöd: Arbeta med elever individuellt i klass eller i mindre grupper kring sociala relationer, konflikthantering och kränkningsärenden. Dokumentera i DF respons och kommunicera med klasslärare, vårdnadshavare och elev. Vara närvarande vid raster för att stödja eleverna i sociala relationer.
* Kontakter med vårdnadshavare: Ha dialog med vårdnadshavare i tilldelade och uppkomna ärenden för att skapa gemensamma lösningar kring elevens situation. Vara delaktig på möten som rör elever i behov av särskilt stöd.
* Stöd till personal: Förbereda enkäter som ska genomföras i klasserna. Ge stöd till klasslärare och fritidshemspersonal i genomförandet av enkäter och andra kartläggningar som rör skolans sociala miljö och elevernas trivsel. Upprätta och genomföra sociogram eller liknande kartläggningar vid behov.
* Likabehandlingsarbete: Leda och samordna skolans likabehandlingsarbete ut mot arbetslagen. Följa upp och dokumentera processen samt säkerställa att alla arbetslag är delaktiga. Ansvara för att skriva Likabehandlingsplan och analysera skolans likabehandlingsplan, kommunicera ut den till personal och göra den tillgänglig via arbetslagsmöten och APT.
* Samverkan: Samarbeta nära med elevhälsoteamet, rektor och övrig personal i förebyggande och åtgärdande insatser som t ex. Kränkningsanmälningar och vid krisstöd. Delta på möten så som EHT, Arbetslagsmöten och möten med vårdnadshavare/elev. Övrig samverkan med socialtjänst och andra aktörer utanför skolenheten vid behov.
* Frånvaroarbete: Ansvara för att analysera skolans frånvaro/närvaro och följa trender och mönster på skolenheten samt stödja enskilda lärare vid behov i frånvaroutredningar.Kvalifikationer
Du förväntas ha god kännedom om det regelverk som styr skolans sociala arbete samt ansvara för att arbetet bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning, styrdokument och skolans interna rutiner.
Du ska vara utbildad socionom eller ha annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Vi ser att du är flexibel, har ett coachande förhållningssätt och god förmåga till samarbete.
Vidare söker vi dig som kommunicerar på ett rakt, tydligt och öppet sätt, och som har verktyg för att möta såväl elever som vårdnadshavare på ett professionellt och förtroendefullt sätt. Tidigare erfarenhet inom området ses som meriterande.
Tjänstgöringsgrad 50% .
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C296658". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lerums kommun
(org.nr 212000-1447) Kontakt
Rektor skolenhet 1
Elin Gustavsson elin.gustavsson@lerum.se 0302-52 17 18 Jobbnummer
9657079