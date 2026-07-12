Kurator
Academedia Support AB / Kuratorjobb / Halmstad Visa alla kuratorjobb i Halmstad
2026-07-12
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Vi erbjuder Sveriges mest relevanta yrkesutbildningar. Redan 1999 startade Praktiska Gymnasiet sin första skola, sedan dess har vi vuxit och har idag 34 skolor över hela landet. De branscher vi utbildar inom skriker efter utbildad personal och vi bidrar genom att utbilda framtidens arbetskraft. Genom vårt nära samarbete med det lokala näringslivet ger vi våra elever rätt kompetens inför sitt kommande yrkesliv. Vill du också vara med och utbilda framtidens arbetskraft? Läs mer om oss på https://praktiska.se/om-praktiska/jobb/
Välkommen till gemenskapen!
Kurator till Praktiska gymnasiet i HALMSTAD
Vill du vara en trygg vuxen, en lyssnande röst och en drivande kraft för elevers välmående?Då är det dig vi söker som kurator till vår skola – en viktig nyckelperson i vårt elevhälsoarbete med fokus på närvaro, förebyggande insatser och starkt samarbete.
Hos oss möter du en yrkesskola med 300 elever, nio olika program och ett varmt och samarbetsinriktat arbetsklimat. Här står relationer, trygghet och framtidstro i centrum. Vi tror på kraften i att arbeta tillsammans – över ämnesgränser och professioner – och du kommer spela en central roll i det arbetet.
Som kurator blir du en del av vår elevhälsa och samarbetar tätt med lärare, mentorer, elevhälsoteam och skolledning. Ditt arbete är både förebyggande och främjande, och du får en nyckelroll i att utreda, förstå och arbeta med elevers frånvaro – med målet att skapa en skola där alla vill och kan vara.
Vi erbjuder
En meningsfull roll där du får arbeta med ungas psykiska hälsa, sociala sammanhang och skolnärvaro
Delaktighet i frånvaroutredningar och uppföljning
Samverkan med lärare, mentorer och vårdnadshavare
Ett team att luta dig mot och utvecklas med
En skola som värderar relationellt arbete och ser hela människan
Du blir en viktig kugge i skolans systematiska elevhälsoarbete, där vi arbetar för att bygga starka strukturer och trygga miljöer som främjar hälsa, närvaro och lärande.
Din profilVi söker dig som är utbildad socionom eller har motsvarande kuratorskompetens. Du:
Har erfarenhet av elevhälsoarbete i skola eller liknande verksamhet
Har förmåga att skapa förtroende och möta unga i olika livssituationer
Är strukturerad, samarbetsinriktad och självgående
Brinner för att arbeta förebyggande, främjande och lösningsfokuserat
Har du erfarenhet av närvaroutredningar, är det ett stort plus!
Övrig informationSom medarbetare inom AcadeMedia får du tillgång till vår förmånswebb, en hemsida med där du enkelt ser hela din kompensation, alltså både lön och alla förmåner som du har via oss som arbetsgivare. Bland dessa förmåner finns också personalkortet, som ger en mängd rabatter på flera stora och välkända varumärken.
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse, gärna från och med 3 augusti.Placeringsort: HALMSTADAnställningsform: TillsvidareSista dag att ansöka är 2026-08-12
Vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag.Konaktperson: Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Rektor borislav.slijepcevic@praktiska.se
eller 0735-393111
Är du den vi söker?
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till och just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
302 50 HALMSTAD Arbetsplats
Praktiska Gymnasiet Kontakt
Rekryterare
Borislav Slijepcevic borislav.slijepcevic@praktiska.se Jobbnummer
10000366