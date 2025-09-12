Kurator
Region Jämtland Härjedalen, Ungdomsmottagningen / Kuratorjobb / Östersund Visa alla kuratorjobb i Östersund
2025-09-12
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jämtland Härjedalen, Ungdomsmottagningen i Östersund
Ungdomsmottagningen i Jämtlands län har en mottagning i Östersund som är öppen måndag-fredag, och fyra
(när)mottagningar som är öppna 1 dag/vecka i Bräcke, Järpen, Strömsund och Sveg. Här arbetar undersköterska, barnmorska, kurator, distriktsläkare, gynekolog, enhets- och verksamhetschef.
Det övergripande målet för Ungdomsmottagningen är att främja fysisk och psykisk hälsa med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa, samt rättigheter hos unga. Arbetet ska utgå från en helhetssyn där kroppslig, psykisk och social utveckling ingår samt ett rättighetsperspektiv där unga har rätt till information, kunskap, stöd och behandling. Alla ungdomar ska känna sig välkomna och ett normkritiskt förhållningssätt ska prägla verksamheten. Vi är Funkisdiplomerade.
Att arbeta på en ungdomsmottagning är att arbeta i ständig förändring och utveckling i ungdomsfrågor. Målgruppen är ungdomar och unga vuxna från 13 till och med 22 år.Publiceringsdatum2025-09-12Arbetsuppgifter
Som kurator på Ungdomsmottagningen arbetar du med ungdomar utifrån ett hälsofrämjande helhetsperspektiv.
Du arbetar självständigt med att kartlägga ungdomens situation och mående i syfte att göra en bedömning av ungdomens behov. I arbetet ingår att stödja, vägleda och motivera för att uppnå psykosocialt välbefinnande. Du ger stöd och rådgivning i bland annat frågor som rör psykisk ohälsa, sex och samlevnad, identitet och könsutveckling, relationer och existentiella frågor.
Som kurator på Ungdomsmottagningen arbetar du tvärprofessionellt med barnmorska och/eller läkare och du kommer tillsammans med banmorskorna att delta i mottagningens utåtriktade och hälsofrämjande arbete, bland annat i form av klassbesök och studiebesök.
Arbetstidens förläggning är dagtid måndag - fredag med undantag för en dag med kvällstjänstgöring till 19.00. Arbetet innebär även att bemanna närmottagning i länet en dag i veckan.
Verksamheten har regelbunden handledning.Kvalifikationer
Socionomexamen och grundläggande psykoterapiutbildning eller motsvarande samtalsutbildning. Kunskap inom sexologi och erfarenhet av arbete med ungdomar är meriterande.
Som person är du självständig, flexibel och har god samarbetsförmåga. Din förmåga att tänka nytt och ställa om är
värdefull för oss eftersom ungdomsmottagningen och vår omvärld är i ständig förändring. Vilja att arbeta utåtriktat med grupper är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi har gjort vårt val av rekryteringstjänster och avsäger oss vänligt men bestämt ytterligare erbjudanden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C260600". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214) Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Ungdomsmottagningen Kontakt
Enhetschef
Christina Westberg christina.westberg@regionjh.se 063-14 24 55 Jobbnummer
9506117