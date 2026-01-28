Kundvärd till Kundcenter - Telge Bostäder
2026-01-28
Välj Telge - här får du kombinera affärsmässighet med samhällsnytta och som medarbetare får du frihet under ansvar och möjlighet att påverka.
Så här säger Lena Hansson, rekryterande chef om rollen:
"Som kundcentermedarbetare hos Telge Bostäder blir du en del av ett engagerat team där alla behövs och där vi hjälper varandra i vardagen. Du är en trygg och tillgänglig kontakt för våra hyresgäster och använder din servicekänsla för att ge dem rätt stöd - i telefon, digitala kanaler och i receptionen. Genom att lyssna, guida och hitta lösningar bidrar du till att göra våra kunders vardag enklare och mer trygg."
Uppdrag och kompetenskrav
Som kundcentermedarbetare är du en av de första kontaktpunkterna för Telge Bostäders hyresgäster. Du ger service av hög kvalitet, svarar på frågor och registrerar felanmälningar i vårt fastighetssystem. Ärendena kommer främst in via telefon, e-post och chatt, och du hjälper hyresgästerna vidare med ett professionellt och lösningsorienterat bemötande.
I rollen ingår också tjänstgöring i reception på våra tre distriktskontor, där du möter hyresgäster på plats. Du hjälper till med frågor, felanmälningar och synpunkter samt guidar vid val av tillval till bostaden. Du stöttar också i samband med in- och utflyttning och assisterar entreprenörer och kollegor som behöver hämta, låna eller lämna tillbaka nycklar och brickor.
Arbetstiden är vardagar kl. 07.30-16.30 och du roterar mellan både arbetsuppgifter och distriktskontor utifrån verksamhetens behov. Det är bra om du har B-körkort och tillgång till bil eftersom resor mellan våra kontor förekommer.
Som person är du kommunikativ, lättlärd och serviceinriktad, med förmåga att hantera flera saker samtidigt även när tempot är högt. Du är noggrann, flexibel och trivs med att bygga relationer och skapa trygghet i mötet med människor. Du får gärna ha ett intresse för teknik eftersom du kommer att arbeta med digitala system och verktyg. Du har god förståelse för kundens behov och känner igen dig i våra kärnvärden: öppen, enkel, personlig och modig.
Erfarenheter och kunskaper
• Gymnasieutbildning eller motsvarande.
• Flerårig erfarenhet av servicearbete, gärna från kundtjänst, reception eller liknande roll.
• Dator- och systemvana, inklusive goda kunskaper i Officepaketet, samt vana att arbeta i digitala system och hantera flera system parallellt.
• Erfarenhet av kundkontakt via telefon, digitala kanaler och/eller fysiska möten.
• Förmåga att arbeta strukturerat i ärende- eller fastighetssystem.
• Vara tekniskt intresserad.
• Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och engelska.
• Kännedom om bostads- eller fastighetsbranschen är meriterande.
Välj Telge
Inom Telge finns alla möjligheter för dig att själv forma din framtid. Här finns det plats att växa, både i sin yrkesroll och som människa. Telge är en arbetsplats med trygga anställningsvillkor. Du som anställd hos oss omfattas av kollektivavtal där viktiga saker som försäkringar och pension ingår.
Här får du mindre pussel och mer liv. Att ha balans mellan arbetslivet och den privata sfären är viktig för ett hållbart liv. Så långt det är möjligt har vi flexibla arbetstider där var och en styr över sin tid. Vi har en rad förmåner som friskvårdsbidrag och möjlighet till löneväxling så att du kan växla in din lön mot extra tjänstepensionssparande.
Läs mer om några av våra medarbetare som valt Telge: Vi valde Telge
Mångfald inkludering och trygghet
Vi på Telge arbetar aktivt för mångfald och inkludering och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser. En trygg och säker arbetsmiljö är vår högsta prioritet. Arbetspsykologiska tester ingår i våra rekryteringsprocesser till chefs- och specialisttjänster och vi genomför återkommande, slumpmässiga drogtester bland alla våra medarbetare.
Sista ansökningsdatum
10 februari 2026
Några frågor?
Vill du veta mer om tjänsten eller har frågor om rekryteringsprocessen? Då är det Lena Hansson, chef Kundcenter du ska kontakta, på 08-550 220 00. Fackliga kontakter är vision@telge.se
för Vision och Magnus Enderin för SACO, du når båda på 08-550 220 00.
Är du nyfiken på att läsa mer om oss?
Läs mer om oss som arbetsgivare: Jobba hos oss
Läs mer om Telge Bostäder AB Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Telge Bostäder AB
(org.nr 556411-0616) Arbetsplats
Telge Bostäder Kontakt
Chef Kundcenter
Lena Hansson lena.hansson@telge.se Jobbnummer
9710430