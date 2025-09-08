Kundtjänstspecialist till by Crea - Malmö
2025-09-08
Detta erbjuds:
En roll med tydlig struktur, högt tempo och fokus på detaljer
Självständighet: Du driver och utvecklar kundtjänstfunktionen
Vara med på en riktigt spännande resa
Vi söker dig som:
Har kundservice och kommunikation i blodet, du sätter alltid kunden först
Är strukturerad, nyfiken och lär dig snabbt nya system/arbetssätt
Är en företagsam lagspelare som trivs med ansvar
Är driven, engagerad och energisk
Om tjänstenSom utgångspunkt kommer du att utgå från by Creas butik på Davidshallstorg och arbeta primärt med e-handelns kundtjänst. by Crea värderar kundservice oerhört högt och ser din roll som central för kundupplevelsen. Här förväntas du ta ansvar, agera professionellt och alltid sätta kunden i fokus. Du är snabbtänkt men noggrann i dina svar och utmanas av att bibehålla 5 av 5 stjärnor på trustpilot.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Leverera en utomordentlig & personlig kundservice via mail, telefon och webbchatt Hantera order och mail, dialog med fraktleverantörer och lösning av leveransfrågor Ta emot och lösa kundreklamationer och fraktskador Svara på sociala medier och bidra till att underhålla by Creas närvaro online
Det här är verkligen en roll där du blir ansiktet utåt för kundtjänst. Som spindel i nätet har du direktkommunikation med produktionen och kan därmed leverera ut svar till kunder redan innan kunden förväntar sig dem. Du tar ansvar för din roll till 100% och trivs med att ställa höga krav internt, om att hålla sina deadlines, för att alltid ha kundens rygg och kunna överträffa kundens förväntningar.
Arbetstider: kl. 09:00 - 18:00 under måndag till fredag. Samt varannan lördag kl. 10-15 (då är man ledig på måndagen).
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid med sedvanlig provanställning om sex månader.
Start för tjänsten: Omgående
Adress till arbetsplats: By Creas showroom butik på Davidshall
Krav och egenskaper
Krav
Tidigare erfarenhet från kundtjänstarbete
God datavana och vana att arbeta med Mac - Apple datorer
Goda kunskaper i Excel och Outlook
Talar och skriver flytande svenska och engelska
Förståelse för logistik & frakter
Meriterande
Baskunskaper i tyska och franska. Ytterligare språkkunskaper är fördelaktigt.
Gärna har arbetat inom ett serviceyrke tidigare
B-körkort
Egenskaper
Du ser kundservice som företagets hjärta och brinner för att varje kund ska få ett personligt bemötande, inte ett automatiserat svar. Du är streetsmart och har en förmåga att möta människor på deras nivå, oavsett om det gäller en VD som vill ha raka besked eller en privatkund som uppskattar ett mjukare bemötande. Du har inga problem att ta dialoger, både positiva och negativa, och ser det som en utmaning att vända även en missnöjd kund till en nöjd ambassadör. Som multitasker trivs du i en roll där du växlar mellan system, uppgifter och kunder utan att tappa fokus. Du är målinriktad och drivs av att hitta lösningar som stärker kundens upplevelse och förbättrar resultaten
Lön och förmånerLön
Individuell lönesättning efter erfarenhet
Förmåner
Friskvårdsbidrag
Personalrabatt
Om by Crea
by Crea är ett svenskt möbelvarumärke grundat 2017 som designar, tillverkar och säljer möbler världen över.
Tillverkningen sker i vår fabrik i Arlöv, strax utanför Malmö. Från första svetsen till slipning, sömnad och montering, produceras våra möbler enligt kundens val av tyger, material och färger.
by Crea ett erkänt möbelvarumärke som uppmärksammas i inredningstidningar, på sociala medier och TV. Varumärket står för tidlös design och kvalité och vår ambition är att alltid överträffa våra kunders förväntningar. Vi strävar alltid efter att vara butiken runt hörnet, världen runt.
RekryteringsprocessenMarketpeople har en rättvis och enkel rekryteringsprocess där du ansöker om ett jobb på vår hemsida. Efter ansökan så kommer du bjudas in till en AI-intervju med Hubert kopplat till tjänsten. Nästa steg är juridisk bakgrundskontroll som sker digitalt med hjälp av Fortcheck. Efter detta kommer referenstagning genomföras som också sker digitalt med hjälp av Refensa. Efter detta tar by Crea själva över processen.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
