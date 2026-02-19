Kundtjänstmedarbetare,föräldravikariat
2026-02-19
Om tjänsten Till en av våra kunder i Rosersberg letar vi nu efter en kundtjänstmedarbetare, detta är ett föräldravikariat, till och med augusti 2027. Arbetstid är måndag - fredag 7 - 16.
Klarar du av att göra flera saker samtidigt? Kan du hantera stress på ett professionellt sätt och är en fena på att prioritera rätt? Då ska du söka tjänsten.
Det vi söker är en glad, lättlärd och stresstålig person. På kundtjänst så behöver du kunna samarbeta med olika typer av människor, vara självständig, ta snabba beslut, men inte heller vara rädd för att be om hjälp. Man är del av ett team som jobbar tillsammans
Man ska vara lite spindeln i nätet som jobbar både mot produktionen, säljarna och kunderna. Prio ett är alltid telefonen, men man jobbar även väldigt mycket med mail.
Kvalifikationer - Goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift- Erfarenhet av att jobba i olika system- Problemlösningsförmåga- Meriterande om du tidigare arbetat inom serviceverksamhet, via telefon och mejl- Erfarenhet av att jobba med klagomål är meriterande
Om arbetsgivaren Om arbetsgivaren:21Activa är ett bemannings- och rekryteringsföretag med över50 års samlad erfarenhet från bemannings- och rekryteringsbranschen.Vi har stor erfarenhet av bemanning inom lager, logistik, transport och administration, bådepå arbetar-och tjänstemannasidan.
Vi sitter i lokaler i Rosersbergs industriområde och våra kunder finns i Stockholmsområdet,Uppsala och i Mälardalen.Vår filosofi är enkel, vi ska vara samarbetspartnern som finns på plats för vårakunder OCH vi ska ha den mest nöjda personalen i branschen.
För välmåendepersonal gör ett bättre jobb och kunderna når bättre resultat. Ersättning
