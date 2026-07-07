Kundtjänstmedarbetare
Tavex AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2026-07-07
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Kundtjänstmedarbetare till Tavex i Stockholm
Tavex Group är norra Europas ledande aktör inom återförsäljning av ädelmetaller. Vi finns i 13 länder och fortsätter att expandera. På Tavex AB i Sverige har vi garanterat kvalitet och byggt förtroende i över 20 år. Vår erfarenhet bevisas av en AAA-rating från Dun & Bradstreet – ett betyg som endast 3 % av företagen i Sverige har.
Nu söker vi en dedikerad kollega som vill ta nästa steg i karriären tillsammans med oss!
Om du är serviceinriktad, har ett starkt driv att nå försäljningsmål och är en riktig lagspelare – då är du rätt person för denna tjänst! Publiceringsdatum2026-07-07Arbetsuppgifter
Ta emot kunder i butiken och informera dem om våra produkter såsom investeringsguld, investeringssilver och penningöverföringar.
Hantera betalningar, utfärda kvitton och fakturor samt registrera transaktioner.
Ge utmärkt kundservice genom att besvara frågor om priser, kampanjer och investeringsalternativ.
Arbeta kontinuerligt med att förebygga penningtvätt samt delta i regelbundna utbildningar om aktuella lagar och regler.
Utföra administrativa uppgifter kopplade till försäljningen.
Vem vi tror att du är:
Du har en avslutad gymnasieutbildning och är trygg i att arbeta med siffror.
Du talar och skriver flytande svenska och engelska.
Du har goda datorkunskaper (Microsoft Office, Windows och Teams).
Du är strukturerad, ansvarsfull och serviceinriktad.
Meriterande:
Tidigare arbetslivserfarenhet inom försäljning eller finans är meriterande.
Vi erbjuder:
En trivsam arbetsplats i centrala Stockholm – på Östermalmstorg och i Liljeholmens Galleria
Flexibelt arbetsschema
En stödjande och positiv arbetsmiljö där vi värdesätter samarbete och arbetsglädje
Roliga och engagerande teambuildingaktiviteter
Friskvårdsbidrag på 5 000 krSå ansöker du
Skicka din ansökan (CV och personligt brev) till hr@tavex.se
med ämnesraden "Kundtjänstmedarbetare Stockholm". Vi behandlar ansökningar löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
I samband med rekryteringen behandlar Tavex AB personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06
E-post: hr@tavex.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kundtjänst Stockholm". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tavex AB
(org.nr 556671-1189) Jobbnummer
9995278