Elevassistent till Tellusborgsskolan 80% vikariat
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2026-07-28
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till Tellusborgsskolan
Tellusborgsskolan är en kulturprofilerad 6-9 skola med ca 750 elever i Midsommarkransen.
Vi arbetar med de kulturella uttrycksformerna bild, musik och teater. Dessa uttrycksformer skapar upplevelser och levandegör skolans ämnen på ett meningsfullt sätt bland annat genom våra återkommande tematiska arbeten.
Skolan är uppdelad i årskursvisa arbetslag som innehåller lärare, elevassistenter och speciallärare. Arbetslaget leds av en biträdande rektor. Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
Du ska i rollen som elevassistent, tillsammans med lärare och övriga elevhälsan, arbeta för att ge eleven/elever stöd och motivera till lärande och till viss del stötta eleven i hens personliga utveckling.
Du ska kunna hantera grupper vid behov som t.ex att arbeta med en mindre grupp från en klass eller gå in och vikariera.
Du ska vara en personlig resurs åt elev/elever som behöver stöd i skolvardagen, så att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt.
Du förväntas vara insatt i vilka insatser och anpassningar som finns kring eleven/eleverna och stötta eleven/eleverna i hens skolarbete.
I tjänsten kan det ingå att stötta en elev med autism, diabetes eller epilepsi.Kvalifikationer
Du måste vara en lugn, pålitlig och strukturerad person som kan hantera svåra situationer. Förmåga att läsa av och anpassa ditt agerande utifrån situationen.
Kunna variera mellan att ibland hålla distans och ibland arbeta mer operativt, beroende på elev och situation
Du har god samarbetsförmåga och kan skapa goda relationer då arbetet innebär många kontaktytor med elever, personal och vårdnadshavare.
Du har god förmåga att uttrycka dig i och göra dig förstådd på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat i liknande befattning tidigare
Erfarenhet av att arbeta med barn med NPF är meriterande.
Kunskap om diabetes eller epilepsi är meriterande. Övrig information
Tjänsten är ett vikariat under läsåret 26/27.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten innebär att man under loven, då eleven/eleverna inte är på plats, arbetar med andra arbetsuppgifter tex, vaktmästare, städ eller på fritids.
Skolan erbjuder friskvårdsbidrag samt möjlighet till fortbildning.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att arbeta på våra skolor krävs att du uppvisar giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister innan erbjudande av anställning.
Inom Utbildningsförvaltningen tillämpar vi individuell lönesättning reglerat av HÖK och Allmänna Bestämmelser (AB). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Tellusborgsvägen 36 (visa karta
)
126 49 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Tellusborgsskolan Kontakt
Ebba Tilly ebba.eklof.tilly@edu.stockholm.se 08-50822728 Jobbnummer
10014249