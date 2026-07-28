SO-lärare till Fristadsskolan, möjlighet till förstelärarskap
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2026-07-28
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Söker du nya utmaningar där kollegialt samarbete och lärande är det som får dig att trivas i din yrkesutövning? Nu har du chansen att vara med och utveckla undervisningen tillsammans med oss på Fristadsskolan. För dig som är intresserad finns det också möjlighet att söka försteläraruppdrag.
Fristadsskolan är en högstadieskola som ligger i Eskilstuna centrum och har cirka 470 elever och 60 anställda. Skolan är nyrenoverad och vi har nya fräscha lokaler. Hos oss är kvalitet i undervisningen i fokus. Våra skickliga heltidsmentorer arbetar med elevsociala frågor och bidrar till vårt arbete med trygghet och studiero. Våra strukturer för kollegiala samarbeten är väl förankrade med schemalagd ämnestid varje vecka och det råder en kultur på skolan av att göra saker tillsammans och hjälpa varandra. Till hösten kommer vi att ta bort vårt lokala avtal och gå tillbaka till att arbeta 35+10.
Vill du läsa mer om Fristadsskolan kan du gå in här: http://www.eskilstuna.se/fristadsskolan
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-28Arbetsuppgifter
Här är en tjänst för dig som vill undervisa i alla fyra so-ämnen. Du ingår i ett ämneslag med väldigt kompetenta och erfarna kollegor i dina ämnen. Som lärare planerar, genomför och följer upp din undervisning enligt läroplan Lgr22. Du skapar inspirerande lärmiljöer där eleverna kan utforska och utveckla sina kunskaper inom ämnet. Du blir en del av ett arbetslag med professionella och engagerade pedagoger. Till arbetslaget hör fyra klasser där du ansvarar för so-undervisningen.
Som lärare hos oss har du rollen som ansvarslärare för en klass, som du delar med två andra kollegor. På skolan har vi heltidsmentorer som jobbar med elevsociala frågor och deras kunskapsutveckling på grupp- och individnivå, i samarbete med lärare.Kvalifikationer
Vi söker dig med lärarexamen och lärarlegitimation med behörighet att undervisa i so-ämnen, åk 7-9. Alternativt har du pågående studier som avslutas inom kort. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av undervisning i pedagogisk verksamhet, från arbete eller VFU. Vi ser också positivt på att du har erfarenhet av undervisning enligt aktuell läroplan. Tjänsten kräver att du har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt att du känner dig bekväm med att använda IT som en del av din undervisning.
För att trivas hos oss tror vi att du precis som vi ställer upp för varandra, ser nyttan av att samplanera och delar med dig av kunskaper och erfarenheter. Du har en naturlig förmåga att skapa positiva och förtroendefulla relationer med både elever och deras vårdnadshavare. Du trivs i en dynamisk miljö där flexibilitet är ett måste, och du har förmågan att snabbt anpassa dig till dagens behov. Med ditt lösningsfokuserade arbetssätt hittar du alltid kreativa vägar framåt, och du ser till att alla elever får det stöd de behöver för att lyckas.
Välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-10 Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Varje dag tar vi emot 18 000 barn och ungdomar i våra verksamheter. Tillsammans är vi cirka 4000 medarbetare som bidrar till att barn och ungdomar utmanas, stimuleras och växer till goda lärande individer i våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad grundskola, interkulturell enhet och på våra familjecentraler.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals gata 3D.
Alla medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen behöver visa upp registerutdrag från Polismyndighetens belastningsregister i samband med anställning.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalighet och att erforderliga beslut fattas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "262215". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna Kommun
(org.nr 212000-0357)
Alva Myrdals gata 3D (visa karta
)
631 86 ESKILSTUNA Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Lärarprojektet Kontakt
Rekryteringskonsult
Malin Sjöbacka malin.sjobacka@eskilstuna.se +46167103148 Jobbnummer
10014254