Engagerad kock till populär kvarterskrog i Solna
Bistro Frösunda AB / Kockjobb / Solna Visa alla kockjobb i Solna
2026-07-28
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Om Bistro Boulevard
Vi slog upp portarna i mitten av april och har sedan dess blivit ett självklart val för såväl boende som förbipasserande i området. En plats att mötas på över en bit mat eller något gott i glaset.
Vi sätter stort värde i att all mat som går ut till våra gäster är lagat från grunden och vi tullar aldrig på kvalitén. Menyn är också anpassningsbar över tid där vi utgår från säsongsbetonad mat över året.Publiceringsdatum2026-07-28Beskrivning av jobbet
Har du en passion för matlagning och vill ta ett stort ansvar i köket? i din roll kommer du att bidra med att säkerställa att varje måltid som lämnar köket håller högsta kvalitet. För oss är det inte viktigt vad du gjort tidigare utan din inställning och din vilja att göra vår kvarterskrog till den bästa i området. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper då det är viktigt att vi fungerar som team. Viss tid kommer du jobba ensam i köket vilket innebär att du bör vara självgående.
Ansvar
Planera och skapa menyer som överträffar våra gästers förväntningar tillsammans med övriga teamet
Delaktig i att beställa och hantera lager för att säkerställa att vi har de bästa ingredienserna
Upprätthålla hygienstandarder och säkerställa att köket alltid är rent och organiserat
Din kompetens
Utbildning alternativt tidigare erfarenhet som kock
Kunskaper i matlagning och menyplanering
Förmåga att arbeta i en snabb och dynamisk köksmiljö
Passion för mat och kreativitet i matlagning
Kunskaper i kökshygienDina personliga egenskaper
• Samarbetsförmåga
• Serviceinriktad då rollen också innebär arbete ute i restaurangen när det behövs
• Flexibelt tankesätt
• Problemlösningsförmåga
• Självgående då ensamarbete i köket förekommer
Tillträde 1 september Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27
CV och en kort beskrivning av dig som person
E-post: linda@bistroboulevard.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bistro Frösunda AB
(org.nr 559562-8719), http://www.bistroboulevard.se
Pomonagatan 2 (visa karta
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169 73 SOLNA Jobbnummer
10014251