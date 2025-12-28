Kundtjänstmedarbetare!
2025-12-28
Vi söker nya stjärnor inom Kundtjänst!
Är du en motiverad och serviceinriktad person som är nyfiken på kundtjänst, problemlösning och service i världsklass?
Trivs du dessutom i en roll där arbetsuppgifterna innebär att du får ta ett eget ansvar? Då är jobbet som kundtjänstmedarbetare något för dig! Skicka in din ansökan idag och ta chansen att arbeta på ett modernt företag som sitter i fina och fräscha lokaler.Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter i den här rollen handlar främst om att ta emot inkommande samtal, ge professionell service och support.
I jobbet ingår till exempel att
• Hantera inkommande samtal
• Besvara mejl
• Hantera viss administration
Vem söker vi?
Vi söker dig som är:
• Strukturerad, noggrann och trygg i föränderliga situationer
• Ansvarstagande, pragmatisk och har ett entreprenörsdriv
• Lösningsorienterad med helhetssyn och förbättringstänk
Vi erbjuder dig
• Lön enligt kollektivavtal
• Ovärderlig arbetserfarenhet
• En social arbetsplats som präglas av gemenskapOm företaget
Recruitive är en tjänsteleverantör inom rekrytering och bemanning med ett heltäckande erbjudande inom tjänstemannasektorn.
Vi är ett auktoriserat Bemanning- & Rekryteringsföretag och har kollektivavtal med Unionen och Akademikerförbundet. Alla våra anställda erbjuds friskvårdsbidrag, företagshälsovård och AW varje månad. Som anställd på Recruitive får du även en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultchefen har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll och säkerställa att du trivs på din arbetsplats.
Vi rekryterar morgondagens kunder och tar din personlighet på allvar! Vi är därför alltid på jakt efter nya medarbetare som vill till ett spännande företag med personalen i första rummet!
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
9664135