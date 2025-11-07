Kundtjänstmedarbetare
2025-11-07
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Mölndal
, Kungälv
, Kungsbacka
, Borås
eller i hela Sverige
För vår kunds räkning söker vi en Kundtjänstmedarbetare inom EL!
Detta är en chans för dig som söker nya utmaningar och vill vara en del av ett utvecklande företag.Publiceringsdatum2025-11-07Dina arbetsuppgifter
Hantera inkommande förfrågningar via telefon, mail och sms.
Ge support och vägledning i kreditfrågor.
Kontakta kunder för att följa upp inkassoärenden.
Samarbeta med teamet för att säkerställa hög kundnöjdhet.Kvalifikationer
Relevant utbildning inom kundservice eller administration.
Minst ett års erfarenhet inom kundservice eller liknande roll.
Erfarenhet av att hantera inkommande och utgående samtal.
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska.
B-körkort.Dina personliga egenskaper
Du är självgående och ansvarstagande i ditt arbete.
Du har en lösningsorienterad inställning och hanterar utmaningar med ett positivt förhållningssätt.
Du är flexibel och anpassar dig lätt efter förändrade förutsättningar.
Du har en god kommunikationsförmåga och samarbetar effektivt med andra.
Du är strukturerad och arbetar noggrant för att leverera hög kvalitet i ditt arbete.
Du trivs i en arbetsmiljö där du får möjlighet att ta egna initiativ och vara proaktiv.Övrig information
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Amir Stein på amir@kraftsam.se
.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
