Kundtjänstmedarbetare
Poolia AB / Kundservicejobb / Jönköping Visa alla kundservicejobb i Jönköping
2025-10-28
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Jönköping
, Aneby
, Vaggeryd
, Nässjö
, Ulricehamn
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med service i toppklass och trivs i en roll där du får hjälpa människor varje dag? Vi på Poolia söker nu engagerade kundtjänstmedarbetare för framtida konsultuppdrag hos våra kunder. Uppdragens längd kan variera, allt från kortare uppdrag till längre heltidstjänster, vilket ger dig möjlighet att samla värdefull erfarenhet och bredda ditt kontaktnät.Publiceringsdatum2025-10-28Om tjänsten
Som kundtjänstmedarbetare kommer du att vara företagets ansikte utåt och ansvara för att ge professionellt stöd till kunder via telefon, e-post eller chatt. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på uppdrag, men innefattar ofta att besvara frågor, hantera beställningar, lösa problem och ge rådgivning kring produkter eller tjänster.
Du blir anställd av Poolia och arbetar som konsult ute hos någon av våra samarbetspartners. Vi erbjuder trygga anställningsvillkor, kollektivavtal och ett engagerat konsultteam som stöttar dig under hela uppdraget.
Vem är du?
Vi söker dig som brinner för kundkontakt och har en positiv, lösningsorienterad inställning. Du är noggrann, kommunikativ och trivs i en roll där du får arbeta i högt tempo.
Vi ser gärna att du har:
• Tidigare erfarenhet av kundtjänst eller serviceyrken
• God datorvana och lätt för att lära dig nya system
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Som person är du pålitlig, flexibel och har lätt för att samarbeta med andra. Viktigast av allt är din vilja att ge varje kund en riktigt bra upplevelse.
Om verksamheten
Poolia är ett av Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med över 30 års erfarenhet av att matcha rätt person till rätt jobb. Vi samarbetar med välkända företag inom flera branscher och erbjuder spännande möjligheter för dig som vill utvecklas i din karriär. Hos oss får du en trygg anställning, personlig kontakt och chansen att prova på olika arbetsplatser och branscher. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "74735". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Moa Wallin moa.wallin@poolia.se Jobbnummer
9578015