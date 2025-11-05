Kundtjänsthandläggare till Borlänge
2025-11-05
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Transportstyrelsen i Borlänge
, Nora
, Västerås
, Örebro
, Karlstad
eller i hela Sverige
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön.
Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
Som kundtjänsthandläggare är du Transportstyrelsens ansikte utåt. Du ger professionellt stöd och service till medborgare och företag, främst via telefon och e-post. Arbetet består till hälften av kundsamtal och till hälften av ärendehandläggning, vilket ger en bra variation i vardagen.
Du kommer att arbeta i flera system och gränssnitt samtidigt, vilket kräver att du är bekväm med att snabbt hitta och tolka information.
Arbetstider: Vardagar kl. 08.00-16.30.
Arbetstider: Vardagar kl. 08.00-16.30.
Flexibilitet: Möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar i veckan.
Du kommer att
- besvara frågor via telefon, e-post och brev
- söka, tolka och förmedla information från olika databaser
- ge råd och vägledning till kunder
- förklara lagtexter på ett tydligt sätt
- fatta myndighetsbeslut.
Du måste ha
- Fullständiga gymnasiebetyg eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- pågående erfarenhet av arbete inom kundtjänst
- god datorvana och lätt att sätta dig in i nya system
- god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du också har
- vana av ärendehandläggning
- kundtjänstarbete med inriktning telefoni
- erfarenhet av att arbeta i olika IT-gränssnitt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Hos oss får du en trygg arbetsplats där vi satsar på utveckling, hälsa och balans i livet.
- introduktionsutbildning, coachning och kontinuerlig kompetensutveckling
- friskvårdsbidrag och friskvård på arbetstid
- förmånliga semesterdagar
- ett arbetsklimat där vi tar ansvar, respekterar olikheter och jobbar tillsammans för en hållbar framtid kontinuerlig coachning, feedback och vidareutbildning under hela din anställning.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Borlänge. Tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar i veckan. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning det är möjligt.
Vid frågor är du välkommen att kontakta:
Marcus Grimborg, 010-495 35 55, marcus.grimborg@transportstyrelsen.se
ST, Cathrin Söderberg och Saco-S, Peter Backe nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2025-11409. Vi behöver din ansökan senast den 26 November 2025. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen
Antal anställda:
Ca 2000.
Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.
Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.
Huvudkontoret ligger i Norrköping.https://www.transportstyrelsen.se/
Kort om avdelning Fordonsinformation
Avdelning Fordonsinformation består av sex enheter: Staben, VTR, Uppbörd, Gemensamma funktioner, Utredning och Kundtjänst. Vi är cirka 440 medarbetare och finns i Örebro, Borlänge, Arjeplog och Visby.
Vi arbetar med att ta in skatter och avgifter samt ansvarar för fordonsregistrering. Vi tar fram e-tjänster och tillverkar olika kort och certifikat, till exempel körkort. Ersättning
Individuell lön.
