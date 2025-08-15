Kundtjänsthandläggare - vikariat
Vi söker en serviceinriktad och lösningsorienterad Kundtjänsthandläggare för ett vikariat på vårt kontor i Varberg.
Fortinovas Kundtjänst spelar en central roll för vårt varumärke och kundupplevelse. För många är det första kontakten med vårt bolag och för våra hyresgäster är det en trygg plats för information och vägledning när de inte kan få svar på sina frågor genom vår kundportal.
Om rollen
I rollen som kundtjänsthandläggare kommer du att:
Svara på frågor från hyresgäster och kunder via telefon och e-post
Hantera och registrera ärenden i vårt digitala ärendehanteringssystem
Vara länken mellan kundtjänst och fastighetsförvaltning för snabb problemlösning
Sköta visst receptionsarbete, ta emot besökare och hantera inkommande post
Utföra internservice, exempelvis konferensfacilitering och inköp till huvudkontoret
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av kundservice, gärna inom fastighets- eller bostadsbranschen
Goda IT-kunskaper och vana vid Office 365
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska, både i tal och skrift
Förmåga att arbeta strukturerat, effektivt och med hög servicekänsla
Meriterande: Erfarenhet av ärendehanteringssystem och receptionsarbete.
Du är en positiv lagspelare som är lösningsorienterad och trivs med att arbeta i en roll med varierande uppgifter och komplexitet. Du är bra på att skapa goda relationer och drivs av att att skapa mervärde för hyresgäster och kollegor.
Vi erbjuder
Ett varierande och socialt arbete i en trivsam arbetsmiljö
Engagerade kollegor i ett företag i tillväxt
Kollektivavtal och Hälsoförmåner, Flextid
Vikariatets längd: 6 månader med möjlighet till förlängning
Lönenivå för rollen: Fast lön 26000-30000 kr per månad
Vi gör löpande urval och påbörjar intervjuer så snart som möjligt, vänta inte för länge med din ansökan! Sista ansökningsdag är 31 augusti
Fortinova är ett expansivt börsnoterat fastighetsbolag med säte i Varberg. Vi förvärvar, utvecklar och förvaltar fastigheter på några av västra Sveriges mest attraktiva platser att bo, arbeta och leva på.
Genom att erbjuda både bostäder och lokaler bidrar vi till att skapa levande och trygga samhällen. Vi förvaltar våra hyresgästers hem och drömmar, och skapar utrymme för dem att växa, så att vi kan växa med dem.
Vi tar vårt ansvar som samhällsaktör på stort allvar. Lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang går hand i hand och berör alla delar av organisationen. Vår arbetsmiljö präglas av korta beslutsvägar, glad stämning och god sammanhållning.
Vår vision är att Fortinova ska vara västra Sveriges mest framstående fastighetsbolag på bostadsfastighetsmarknaden. Fortinova noterades på First North Premier Growth Market år 2020.
