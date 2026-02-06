Kundtjänstassistent
2026-02-06
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
Är du en stjärna på service och möter utmaningar med ett positivt och lösningsorienterat förhållningssätt? Sök jobbet som kundtjänstassistent! Tjänsten är ett vikariat.
Som kundtjänstassistent blir du en del av ett team vars huvudsakliga arbetsuppgifter innebär kundkontakt och administration. Du blir den som våra hyresgäster och andra intressenter kommer i kontakt med i vår telefonväxel eller i vår reception. Tjänsten innebär även att delta på lägenhetsvisningar, flyttdagar, event och andra marknadsaktiviteter. Utöver det kommer du att hjälpa hyresgästerna med beställningar av tillval och lägenhetsunderhåll. Med andra ord, du kommer vara företagets ansikte utåt och kundens första kontakt med oss.

Dina personliga egenskaper
Du trivs med varierande arbetsuppgifter och möter utmaningar med ett positivt och lösningsorienterat förhållningssätt. Med stark servicekänsla och en god förmåga att samarbeta tar du initiativ, arbetar strukturerat och noggrant samt tar ansvar för att driva arbetet framåt. Din lyhördhet, flexibilitet samt tydliga förmåga att kommunicera spelar en avgörande roll för att ge bästa möjliga service till våra kunder. Bakgrund
Vi söker dig som har minst gymnasieutbildning och tidigare erfarenhet av arbete med kundkontakter från likvärdigt arbete.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift.
Vi växer tillsammans - det här får du som en del av Team Varbergs Bostad
Vi erbjuder dig ett spännande och utvecklande arbete i ett företag som är bland de främsta i branschen. Vi ser oss som ett lag - Team Varbergs Bostad. Vi har roligt tillsammans och trivs med det vi gör. Då blir också resultatet bra, så som att vi i flera undersökningar får toppbetyg av hyresgästerna. Bakom detta ligger ett lagarbete som präglas av mod, ansvar och delaktighet. Hos oss får du en trygg anställning i en kreativ arbetsmiljö. Vi utgår från nybyggda kontorslokaler strax utanför centrum i Varberg och erbjuder dig ett flertal andra förmåner som friskvård, möjlighet till extra semesterdagar, gemensamma personalaktiviteter och goda förutsättningar till kompetensutveckling.
Varbergs Bostad är Varbergs största hyresvärd med cirka 5700 lägenheter. Varbergs vision är att utvecklas till Västkustens kreativa mittpunkt - en vision som är en stark ledstjärna i hela vårt arbete. Som ett positivt led i stadens utveckling och inom ramen för vårt uppdrag att bostadsförsörja ett växande Varberg har vi planer på att bygga 1000 hyresrätter inom de närmaste åren. Som en aktiv samhällsaktör är vi med och formar framtidens boende utifrån livskvalitet, miljö och hållbarhet. Det jobb vi gör tillsammans idag kommer att lämna bestående avtryck i framtiden.
Rekrytering sker löpande. Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Varbergs Bostad Kontakt
Syle Bogiqi, Marknadschef 0340-697551 Jobbnummer
