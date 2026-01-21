Kundtjänstadministratör
Köpings Bostads AB / Kundservicejobb / Köping
Köpings Bostadsaktiebolag grundades 1917 som "AB Smålägenheter i Köping" och har sedan dess bedrivit verksamhet på orten. Vi är ett av Sveriges äldsta allmännyttiga bostadsföretag. Vi äger och förvaltar idag ca 2 700 lägenheter inom Köpings tätort, i Kolsva och Munktorp. Vi har en bred variation av bostäder och kan erbjuda olika typer av boende både i flerbostadshus och i markbostäder i olika storlekar. Vi kan i våra fastigheter också erbjuda snabb Internetuppkoppling via kabel-TV-nätet och i vårt basutbud ingår idag 16 kanaler. Köping Rådhus AB äger Köpings Bostads AB till 100%. Vi har ett helägt dotterbolag, KBAB Service AB som förvaltar Köpings kommuns fastigheter och lokaler. Totalt är vi cirka 145 anställda som arbetar för att ge bästa möjliga service till våra kunder. I Köping Rådhus AB ingår även våra systerbolag, Västra Mälardalens Energi & Miljö AB (VME) och Köpings Kabel-TV AB (KTV).Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
* Bemanna reception och ta emot besökare
* Svara i telefon och hantera inkommande e-post
* Ta emot, registrera och följa upp felanmälningar
* Ge service och information till hyresgäster
* Diarieföra och hantera dokument
* Nyckelhantering
* Administrera och uppdatera olika taggsystem
* Utföra övriga administrativa uppgifter kopplade till verksamhetenKvalifikationer
* Vi ser gärna att man har någon relevant Administrativ utbildning
* Erfarenhet av service, reception eller kundtjänst
* Erfarenhet från fastighets- eller bostadsbranschen
* God administrativ förmåga och vana att arbeta i digitala system
* Mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska, i tal och skrift
* Meriterande om du kan flera språk
Vi söker dig som är serviceinriktad, lösningsfokuserad och professionell i ditt bemötande. Du är strukturerad, stresstålig och tycker om att hjälpa människor. Du kan arbeta självständigt men också vara en drivande och deltagande del av teamet. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300921". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Köpings Bostads AB
(org.nr 556014-9758) Kontakt
Gruppchef
Yasin Ekiz yasin.ekiz@kbab.koping.se 0221-250 42 Jobbnummer
9695722