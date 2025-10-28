Kundsupport till Stena Recycling
2025-10-28
Vill du arbeta i en roll med mycket kundkontakt, högt tempo och härlig teamkänsla? Nu har du chansen att bli en del av ett växande supportteam hos Stena Recycling, där service, hållbarhet och lösningsfokus står i centrum! Sök idag!
OM TJÄNSTEN
Vår kund Stena Recycling är en av Sveriges ledande aktörer inom återvinning och cirkulära lösningar. Genom att omvandla avfall till nya resurser bidrar de aktivt till en mer hållbar och resurseffektiv framtid. I samband med ett planerat systembyte vid årsskiftet utökar vi nu teamet som arbetar mot Stena Recycling och söker fler medarbetare till Kundsupport för att möta framtidens behov.
I rollen som kundsupport ansvarar du för att skapa en positiv kundupplevelse genom att hantera inkommande ärenden via telefon och mejl. Du kommer att arbeta i ett fokusschema tillsammans med ditt team för att säkerställa snabb och kvalitativ service.
Du kommer att ingå i ett team om fem personer och arbeta nära kollegor inom Kundservice, som totalt består av ca 20 medarbetare. Du kommer att arbeta i ett öppet kontorslandskap Veddesta/ Järfälla. Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av Academic Work och arbetar på plats hos Stena Recycling. Uppdraget inleds med en period på 6 månader, med god chans till förlängning.
Arbetstiderna är måndag-torsdag kl. 07.00-16.15 samt fredag kl. 07.00-15.00.
Du erbjuds
• Ett kompetent team med en stark laganda
• En dynamisk arbetsmiljö med högt tempo och engagerade kollegor
• En roll med stort ansvar och möjlighet att påverka kundupplevelsen
• En engagerad konsultchef som stöttar dig i din utveckling
Dina arbetsuppgifter
• Ta fullt ansvar för kundärenden, från första kontakt till avslut och uppföljning
• Hanterar orderläggning och inleveranser på ett noggrant och serviceinriktat sätt
• Tar fram offerter och priser för företagskunder
• Följer upp och dokumenterar reklamationer och avvikelser
• Uppdatera och kvalitetssäkra kundinformation
VI SÖKER DIG SOM
• Har bakgrund inom kundservice eller annan serviceintensiv bransch.
• Trivs med att arbeta i högt tempo och kan hantera många ärenden parallellt
• Har god kommunikationsförmåga och tycker om att lösa problem
• Är van att arbeta i olika IT-system, gärna Microsoft Office (Teams och Excel)
• Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
• För denna tjänst krävs ett utdrag ur belastningsregistret
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet av att jobba på callcenter
• Tidigare erfarenhet av arbete med orderläggning eller reklamationshantering
• Jobbat med affärssystem och är bekväm med systembyten
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper: Vi söker dig som är kommunikativ, service minded och har en god förmåga att bemöta kunder på ett pedagogiskt och professionellt sätt. Du är noggrann, detaljorienterad och mån om att uppgifter blir korrekt genomförda. Vidare tror vi att du är nyfiken och öppen för förändringar.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
