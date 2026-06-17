Kundsupport till centrala Jönköping
OnepartnerGroup Jönköping AB / Kundservicejobb / Jönköping Visa alla kundservicejobb i Jönköping
2026-06-17
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnepartnerGroup Jönköping AB i Jönköping
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eller i hela Sverige
Till vår kund som är centralt beläget i Jönköping söker vi en engagerad och kundfokuserad medarbetare. Här kommer du tillsammans med ett team arbeta med frågor direkt från kunderna. Ditt största fokus kommer att vara på kundfakturor. Visst låter detta spännande? Publiceringsdatum2026-06-17Om tjänsten
Som kundservicemedarbetare kommer du att vara ansvarig för att hantera inkommande samtal och e-post från kunder runt om i Sverige. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bland annat att inkludera att svara på fakturafrågor, hjälpa kunder med eventuella felaktigheter på fakturor och säkerställa att betalningar har genomförts korrekt. Du kommer att arbeta i flera olika system under dagen för att effektivt hantera kundärenden. Detta är initialt ett konsultuppdrag på 1 år, med chans till förlängning eller övertagande av vår kund.
Vi söker dig som:
Vi ser att du tidigare arbetat med kundkontakt i någon form, och kan på ett effektivt sätt kommunicera med olika typer av människor. Du har också en stark servicementalitet och har förmågan att hantera utmanande situationer med tålamod och professionalism. Vidare besitter du förmågan att hantera konflikter och klagomål med självförtroende och på ett konstruktivt sätt. Vi tror på att vända negativa situationer till positiva kundupplevelser. Det krävs grundläggande datorfärdigheter och och att du snabbt kan anpassa dig till olika system och program. Tekniken är en viktig del av vår arbetsmiljö, och du kommer behöva använda olika verktyg och program i ditt arbete. Sist men inte minst så behärskar både svenska och engelska väl. Att kunna kommunicera effektivt på båda språken är avgörande för att ge våra kunder en högklassig service.
När du blir en av oss...
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Din ansökan
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Hanna Åstrand på hanna.astrand@onepartnergroup.se
. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Jönköping AB
(org.nr 556676-6589), https://www.onepartnergroup.se/
554 75 JÖNKÖPING Kontakt
Rekryteringskonsult
Hanna Åstrand hanna.astrand@onepartnergroup.se +46706871128 Jobbnummer
9968690