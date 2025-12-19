Kundsupport för omgående start
2025-12-19
Gillar du att lösa problem och ge service som gör skillnad? Vi söker dig som trivs med kundkontakt, gillar att ta ansvar och vill arbeta i ett engagerat team där man hjälps åt dagligen. Hos vår kund i Malmö får du en roll där du kombinerar administration, kundservice och problemlösning i ett nära samarbete med kollegor som verkligen bryr sig om både kunder och varandra.
Om rollenI den här rollen får du arbeta med hela kundresan - från första kontakt till uppföljning. Du hanterar både enklare och mer komplexa ärenden, vilket gör att du ständigt lär dig nytt och får växa i rollen. Dina dagar varierar mellan att ta emot kundförfrågningar, administrera ordrar och säkerställa att allt fungerar smidigt i systemen.
Här är några exempel på vad du kommer att göra:
Ta ansvar för kundärenden från start till mål
Kvalitetssäkra och uppdatera kunduppgifter
Arbeta med offerter, orderläggning och prisjusteringar
Hantera leveranser, reklamationer och avvikelser
Samarbeta med kollegor i andra team för att lösa mer komplexa frågor
Vi söker dig som
Vi söker dig som gillar struktur, trivs i kontakt med människor och får energi av att hjälpa andra. Du är noggrann, kommunikativ och tar gärna initiativ när något behöver lösas.
Har erfarenhet av kundrelaterat arbete, exempelvis kundtjänst, orderadministration eller support
Behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift
Trivs i en roll där det händer mycket och där teamkänslan är stark
Du behöver också kunna arbeta på plats i Malmö med starttid 07:00. För dig som kör bil finns gratis parkering.
Teamet och kulturenHär kommer du till ett sammanhållet team som hjälps åt i vardagen. Ni turas om att bemanna telefon och mejl, och när trycket ökar stöttar ni varandra utan att blinka. Det är en arbetsplats där man både skämtar, samarbetar och levererar resultat tillsammans.
Om anställningenDetta är ett konsultuppdrag med start senast efter årsskiftet. Du blir anställd av OIO och arbetar hos vår kund i Malmö. Behovet är på minst 6 månader med ambition om förlängning förutsatt att båda parter trivs i samarbetet.
Placering: Malmö
Arbetstider: 07:00-16:00
Start: Omgående
Lön: Fast lön
Om OIOVår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are.
