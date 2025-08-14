Kundsupport
Hilding Anders har sedan 1939 hjälpt människor att få en god natts sömn. Vi är stolta att leverera sängar, madrasser och sömnlösningar för alla behov och kundsegment. Framtagna genom mångårig expertis inom design, teknik och komfort. Vi är globala och finns idag i över 60 länder och är en av världens ledande sängtillverkare. Läs gärna mer om oss här: www.hildinganders.com
Nu söker vi en engagerad och lösningsorienterad kundsupportmedarbetare som vill bli en del av vårt team! I denna rekrytering samarbetar vi med Wikan Personal.Arbetsuppgifter
I denna roll kommer du att hantera kundtjänstfrågor, orderhantering, leveransplanering samt reklamationshantering. Du kommer att vara vårt ansikte utåt via telefon och mejl och säkerställa att våra kunder får den bästa möjliga servicen. Du kommer att ingå i ett team på fyra personer.
I din roll ingår att:
• Besvara kundfrågor via telefon och mejl på ett professionellt och vänligt sätt.
• Hantera och följa upp kundorder och leveranser.
• Planera och koordinera leveranser för att säkerställa att våra kunder får sina produkter i tid.
• Ta hand om reklamationer och lösa eventuella problem på ett smidigt sätt.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som har erfarenhet av administration och kundkontakt och trivs i en roll där du får använda din sociala förmåga och vara lösningsorienterad. Du är van vid att hantera flera uppgifter samtidigt och arbetar strukturerat för att säkerställa en hög servicenivå. Du är självgående och ansvarstagande, samtidigt som du trivs i ett team och ser värdet i att samarbeta för att nå gemensamma mål. Du har goda kommunikationskunskaper på svenska, både i tal och skrift och är van att hantera många parallella system.
Information och kontakt
Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med möjlighet att utvecklas inom kundsupport. Du kommer till ett engagerat och stöttande team där vi har högt i tak och roligt tillsammans. Vi har flexibla arbetstider och de flesta väljer att arbeta in tid för att sluta kl 14 på fredagar.
Tjänsten är på heltid med placering på vårt kontor i Hässleholm. Tjänsten är en anställning hos Hilding Anders med tillträde snarast efter överenskommelse.
Vi använder oss av löpande urval, så ansök redan idag, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag! Du söker tjänsten på www.wikan.se
och sista ansökningsdag är den 31 augusti 2025. För mer information eller frågor, välkommen att kontakta rekryteringskonsult Johanna Fondell 044-590 65 02.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om Wikan Personal
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
