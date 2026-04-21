Kundservicemedarbetare | Härnösand | Heltid
Manpower AB / Kundservicejobb / Härnösand Visa alla kundservicejobb i Härnösand
2026-04-21
, Mark
, Kramfors
, Timrå
, Sundsvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Manpower AB i Härnösand
, Mark
, Kramfors
, Timrå
, Sundsvall
eller i hela Sverige
50961
Är du serviceinriktad, strukturerad och trivs med kundkontakt via telefon och mejl? Vi på Manpower söker nu kundservicemedarbetare till ett konsultuppdrag hos ett etablerat medicintekniskt bolag inom hälso- och sjukvård. Här får du möjlighet att bidra i en samhällsviktig verksamhet där kvalitet, trygghet och service står i fokus. Välkommen med din ansökan!
Ort: Härnösand
Start: Omgående/snarast möjligt
Uppdragslängd: Konsultuppdrag till och med årsskiftet (alternativt till och med sista september)
Omfattning: Heltid, kontorstider
Om jobbet
Som kundservicemedarbetare hos Manpower arbetar du på uppdrag hos ett etablerat bolag som förser hälso- och sjukvården med medicinskt material, utrustning och beredskap. I rollen är du en viktig kontaktpunkt för kunder och ansvarar för att ge professionell, trygg och serviceinriktad support via telefon och mejl.
Du hanterar inkommande ärenden, frågor och beställningar samt arbetar administrativt i interna system. Rollen kräver att du är strukturerad, lösningsorienterad och trivs med att arbeta i ett stundtals högt tempo, samtidigt som du alltid sätter kunden i fokus. Du samarbetar nära kollegor för att säkerställa god service och ett smidigt kundflöde.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ge professionell kundservice via telefon och mejl
Hantera inkommande kundärenden och frågor
Administrera beställningar och ärenden i interna system
Säkerställa ett positivt, tryggt och serviceinriktat kundbemötande
Arbeta strukturerat och effektivt i ett periodvis högt tempo
Samarbeta med kollegor för att säkerställa hög kvalitet i kundservicen
Den vi söker
Vi söker dig som är serviceinriktad, kommunikativ och trygg i dialogen med kund. Du har god administrativ förmåga, arbetar strukturerat och är van vid att hantera flera arbetsuppgifter parallellt. Du trivs i en roll där du får kombinera kundkontakt med administration och där kvalitet och professionalism är viktiga ledord.
Vi ser att du har:
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
God telefonvana och trygghet i kunddialog via telefon
God datorvana och förmåga att arbeta i flera system
Förmåga att arbeta strukturerat och administrativt
Ett serviceinriktat och professionellt bemötande
Meriterande:
Erfarenhet av kundservice, support eller annan serviceinriktad roll
Erfarenhet av orderhantering eller administrativa uppgifter
Goda kunskaper i engelska
Tidigare arbete i callcenter- eller kundtjänstmiljö
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Som konsult hos Manpower har du alla möjligheter att forma din framtid utifrån din kompetens, dina behov och dina önskemål. Vi samarbetar med många populära arbetsgivare och kan öppna dörrarna till nya, spännande uppdrag. Du får en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Sök tjänsten idag!
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Agnes Halvardson, via e-post: agnes.halvardson@manpower.se
Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående men notera att vi INTE tar emot ansökningar via mail.
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588)
Esplanaden 6 (visa karta
)
852 32 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Manpower Kontakt
Contact
Agnes Halvardson agnes.halvardson@manpower.se Jobbnummer
9866712