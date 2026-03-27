Kundservicemedarbetare
2026-03-27
Karlstads Energi
Vill du bidra till ett mer hållbart Värmland?
På Karlstads Energi får du chansen att påverka framtiden på riktigt. Vi arbetar inom elhandel, elnät, stadsnät, fjärrvärme och återvinning - och tillsammans driver vi utvecklingen mot en trygg och hållbar energiförsörjning med omtanke om både människor och miljö.
Våra värdeord ansvar, mod och omtanke genomsyrar allt vi gör. Oavsett om du är ingenjör, tekniker, säljare eller projektledare blir du en viktig del av något större. Som arbetsgivare erbjuder vi goda möjligheter att påverka din vardag och utvecklas i din yrkesroll. Du får bland annat semesterväxling, arbetstidsförkortning, generöst friskvårdsbidrag, tillgång till gym och gemensamma aktiviteter som stärker både hälsa och gemenskap.
Här får du växa, utmanas och göra verklig skillnad - i Värmlands största kommunala bolag.
Publiceringsdatum2026-03-27Beskrivning
Vill du göra verklig skillnad för kunden - och leverera kvalitet i varje kontakt?
Karlstads Energi söker nu en engagerade kundservicemedarbetare till vår Front Office-verksamhet.
Front Office är den första - och ofta viktigaste - kontakten för våra kunder. Här har du en central roll i att skapa en trygg, professionell och smidig kundresa i en samhällsviktig verksamhet som påverkar många människors vardag. I rollen kombinerar du rådgivning med aktiv försäljning genom att lyssna in behov, ställa rätt frågor och guida kunden till rätt lösning. Hög kvalitet i varje ärende är avgörande, oavsett kanal eller komplexitet.
Varje kundkontakt kräver lyhördhet, ansvarstagande och gott omdöme. Du tar ägarskap för ärenden från start till mål och arbetar strukturerat även när svaren inte är självklara eller när flera frågor behöver hanteras parallellt. Du bidrar till en positiv och respektfull arbetsmiljö, tar ansvar för både ditt eget arbete och teamets gemensamma resultat och är lösningsorienterad även när förutsättningarna förändras.
Rollen passar dig som tar ansvar i stället för att se hinder. Du är trygg i dig själv och professionell i alla lägen, trivs med samarbete och delar gärna kunskap med kollegor. Du vill bidra till utveckling - inte bara följa rutiner.
Du blir en viktig del i vår fortsatta satsning på kundupplevelse i världsklass. Karlstads Energi har haft Sveriges nöjdaste kunder tre år i rad - ett resultat av engagerade medarbetare, tydliga arbetssätt och ett starkt kundfokus. Nu söker vi dig som vill vara med och fortsätta sätta ribban högt.Dina arbetsuppgifter
Hos oss på Karlstads Energi blir du en nyckelspelare i ett sammansvetsat kundserviceteam bestående av nio kollegor med ett gemensamt mål: att leverera kundservice med hög kvalitet - varje dag.
Rollen kräver både servicekänsla och teknisk förståelse. Du behöver inte vara tekniker, men du ska vara nyfiken, strukturerad och trygg i att arbeta i komplexa systemmiljöer.
Du möter våra kunder via telefon, mejl, chatt och vid fysiska besök. Med ett professionellt, lyhört och lösningsorienterat arbetssätt hanterar du frågor, ärenden och rådgivning kring våra tjänster. Varje kontakt är en möjlighet att stärka kundens förtroende för Karlstads Energi.
Rollen innefattar även administrativa arbetsuppgifter som är avgörande för korrekt hantering, god uppföljning och hög kvalitet i våra leveranser. Du arbetar strukturerat och noggrant, även när tempot är högt och flera ärenden pågår parallellt.
För oss är kundservice mer än att ge svar - det handlar om att förstå kundens situation, ta ansvar för helheten och hitta den bästa lösningen. Du bygger relationer, skapar trygghet och använder din affärsmässighet för att matcha kundens behov med rätt tjänst.
Vi söker dig som trivs i kunddialogen och vill göra skillnad i varje möte. Du är flexibel, lösningsfokuserad och har lätt för att sätta dig in i nya digitala system. Med eget driv, god samarbetsförmåga och positiv energi bidrar du till hög kvalitet i arbetet och en stark teamkänsla.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har avslutad gymnasieutbildning samt erfarenhet av arbete inom kundservice. Erfarenhet av affärssystem och andra digitala plattformar är meriterande.
Du är van att arbeta i en digital miljö där du snabbt och effektivt navigerar mellan olika system och hanterar kundärenden med noggrannhet och kvalitet. Du uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska, i både tal och skrift, och känner dig trygg i professionell kommunikation med olika typer av kunder.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad, med en stark vilja att leverera service av hög kvalitet - även vid hög arbetsbelastning.
Hos Karlstads Energi får du mer än ett jobb - du blir en del av ett företag som satsar på sina medarbetare och värnar om både utveckling och balans i livet. Vi erbjuder bland annat:
Arbetstidsförkortning, flextid och möjlighet till semesterväxling, friskvårdsbidrag på 3 000 kr samt tillgång till gym och massage. Vidare erbjuder vi betalda startavgifter till motionslopp, bolagsgemensamma personalaktiviteter och utvecklande verksamhetsdagar.
Vi arbetar aktivt för en trygg arbetsmiljö och stark gemenskap. I samband med nyanställning genomförs alkohol- och drogtest samt kontroll av giltig legitimation. Anställningen är på ett vikariat på ca ett år. Som anställd på Karlstads Energi blir du en del av vår kris- och krigsorganisation.
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KEN/2026:162". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads Energi AB
(org.nr 556071-6085) Kontakt
Elena Soboleva 054-5402445 Jobbnummer
9823307