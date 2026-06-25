Kundservicemedarbetare - GlobalConnect, Uppsala
2Complete AB / Kundservicejobb / Uppsala Visa alla kundservicejobb i Uppsala
2026-06-25
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Är du en person som älskar att hjälpa andra? Vill du bli en del av ett engagerat och professionellt team inom en snabbväxande och framtidsdriven bransch? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!Publiceringsdatum2026-06-25Om företaget
GlobalConnect är en av Nordens ledande leverantörer av digital infrastruktur och nätverkstjänster. Företaget levererar fiberbaserat bredband till hundratusentals hushåll och avancerade kommunikationslösningar till över 30 000 företagskunder. Med ett omfattande fibernät på över 200 000 kilometer och verksamhet i flera europeiska länder spelar GlobalConnect en central roll i att möjliggöra digitalisering och uppkoppling i samhället.
Bolaget har cirka 2 000 medarbetare och arbetar dagligen med att leverera stabila, säkra och framtidssäkra tjänster till både privatpersoner och företag
Vad vi erbjuder
Hos GlobalConnect får du en ordentlig introduktion och goda förutsättningar att lyckas i rollen. Du blir en del av ett sammansvetsat team där samarbete, utveckling och arbetsglädje står i fokus.
Branschen är i ständig utveckling, vilket innebär att du får en vardag som är både dynamisk och lärorik. Vi erbjuder en modern arbetsplats i Uppsala där du arbetar i ett högt tempo med stor variation i arbetsuppgifterna. Du får möjlighet att göra verklig skillnad för kunder – varje dag.
Vem vi söker
Vi söker dig som har en stark vilja att ge service i toppklass och som trivs med att hjälpa andra – oavsett om du är i början av din karriär eller har tidigare erfarenhet inom kundservice.
Du har:
En positiv och professionell inställning
En naturlig förmåga att skapa förtroende och goda relationer
Ett lösningsorienterat arbetssätt
Förmåga att kommunicera tydligt via telefon och mejl
Med hjälp av utbildning, tydliga rutiner och rätt verktyg kommer du snabbt in i rollen och blir en viktig del av teamet.
Anställningen inleds som ett konsultuppdrag via 2Complete, med goda möjligheter till vidareutveckling.
Vad innebär rollen?
I rollen som Kundservicemedarbetare kommer du att:
Besvara inkommande samtal och mejl från kunder som väntar på sin fiberinstallation
Felsöka, guida och hitta lösningar tillsammans med kund och kollegor
Säkerställa hög kvalitet och kundnöjdhet i varje kontakt
Du arbetar främst via telefon och mejl och hanterar både enklare frågor och mer komplexa ärenden med fokus på kundens upplevelse.
Tjänsten är på heltid. Arbetstiderna är i huvudsak vardagar mellan kl. 08.00 och 17.00, med viss variation där enstaka dagar kan innebära andra tider. Skicka in din ansökan redan idag! Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta vår rekryterare Joel Claeson.
Om 2Complete
Vi är stolta över att erbjuda dig som konsult:
Kollektivavtal med avtalsenliga villkor för lön, semester, pension och friskvårdsbidrag
En engagerad Konsultchef som stöttar din utveckling och säkerställer att din roll matchar dina mål
2Complete är auktoriserade medlemmar i Kompetensföretagen, Almega och Svenskt Näringsliv sedan 2011 och har utsetts till Gasellföretag 2022 – ett kvitto på vår stabilitet, kvalitet och tillväxt.
Välkommen att bli en del av vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 2Complete AB
(org.nr 556811-8334)
753 19 UPPSALA Arbetsplats
GlobalConnect AB Kontakt
Head of Recruitment
Joel Claeson joel@2complete.se +46704975518 Jobbnummer
9978777