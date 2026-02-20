Kundserviceansvarig till Parkman
2026-02-20
Vi söker nu en kundserviceansvarig med personalansvar och ledning av kundserviceteamet till Parkman, där kundservice är hjärtat i verksamheten och en central del av deras fortsatta utveckling. Detta är en chefsroll där du kombinerar operativ närvaro med att driva kundservicefunktionen framåt. Du får ett brett ansvar där du arbetar både nära kunddialogen och med förbättringar som stärker kundupplevelsen på lång sikt.
Vad erbjuder vi?
I rollen får du ett övergripande ansvar för kundservicearbetet i en organisation där vardag och utveckling går hand i hand. Du blir en del av ett engagerat team som arbetar nära verksamheten och tillsammans driver utveckling, kvalitet och goda kundmöten.
Vi erbjuder bland annat:
En roll där du leder kundserviceteamet och säkerställer en personlig och professionell kundupplevelse.
Du rapporterar direkt till COO
Du driver och beslutar om prioriteringar i kundservicefunktionen
Möjlighet att arbeta med datadrivna arbetssätt och systemstöd
En varm och prestigelös kultur präglad av engagemang, ansvar och omtanke
Du ansvarar för att utveckla teamets arbetssätt, kvalitet och resultat
"Parkman grundades 2010 med en vision om att erbjuda ett mer personligt och serviceinriktat alternativ inom parkeringsbranschen, vilket la grunden för vad Parkman är idag. Sedan dess har Parkman expanderat snabbt och etablerat sig som en branschledande aktör på den svenska marknaden. Genom att bland annat erbjuda det marknadsledande och kamerabaserade parkeringssystemet Autopay, leder Parkman idag utvecklingen av morgondagens parkeringslösningar."
Vem söker vi?
Vi söker dig som har en bakgrund inom kundservice och som trivs i en roll där du får kombinera ledarskap med operativt ansvar. Du är van vid att vara nära kunddialogen och är trygg i att leda, stötta och utveckla både människor och arbetssätt. Du vågar utmana det etablerade och tar initiativ till att testa nya metoder, processer och arbetssätt.
Krav och kvalifikationer:
Erfarenhet av arbete inom kundservice via telefon, mejl och andra kanaler
Vana av att arbeta med uppföljning av KPI:er såsom kundnöjdhet, kvalitet, svarstider och effektivitet
Erfarenhet av operativt ledarskap, teamansvar eller samordnande funktion
God förståelse för datadrivna arbetssätt, analys och kontinuerlig uppföljning
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Erfarenhet från komplexa kundserviceorganisationer och deltagande i förändringsinitiativ, såsom systembyten, nya verktyg, kontaktcenterlösningar och avtalshantering är meriterande.
Du är prestigelös, energisk och trygg i ditt ledarskap. Du skapar struktur i vardagen och motiverar medarbetare även när förutsättningarna skiftar. Du hjälper teamet att hålla riktningen i en dynamisk miljö och bidrar till ett positivt, omtänksamt och professionellt arbetsklimat. Du är flexibel och kommunikativ och du leder genom närvaro och handling.
Vad innebär rollen?
Rollen innebär ett helhetsansvar för kundservicefunktionen och dess fortsatta utveckling. Du har personalansvar och leder teamet genom att vara nära verksamheten, coacha i det dagliga arbetet och driva utvecklingsinitiativ som förbättrar arbetssätt, systemstöd och kvalitet
Med arbetsuppgifter som exempelvis inkluderar:
Övergripande ansvar för den dagliga kundserviceverksamheten
Operativt ledarskap och utveckling av medarbetare
Uppföljning av kundnöjdhet, kvalitet och interna processer
Arbete med CRM, statistik och rapportering
Driva förbättrings- och utvecklingsinitiativ som stärker kundupplevelsen
I slutskedet av rekryteringsprocessen genomförs en bakgrundskontroll baserad på offentligt tillgängliga uppgifter. All information behandlas strikt konfidentiellt.
Intresserad? Skicka in ansökan snarast då urval sker löpande. Varmt välkommen med eventuella frågor till ansvarig rekryterare Sarah Lindgren.
Om 2Complete
Trygghet och förtroende är målen i 2Completes rekryteringsprocess. Detta uppnås genom ett nära och personligt samarbete med de kunder som valt oss som sin rekryteringspartner. Vår passion för att få ut människor i arbete och att få in rätt person i rätt sammanhang i arbetslivet, driver oss framåt.
2Complete Group samt alla dess dotterbolag är auktoriserade medlemmar inom Kompetensföretagen, Almega samt Svenskt Näringsliv och har varit det sedan 2011.
2Complete Group är Gasellen vinnare 2022, utmärkelsen som tilldelas Sveriges snabbast växande företag.
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556811-8334) Arbetsplats
Parkman i Sverige AB Kontakt
Sarah Lindgren sarah.lindgren@2complete.se Jobbnummer
9755396