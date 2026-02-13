Kundserviceagent till Team8!
Team8 växer snabbt och söker nu en serviceinriktad och tekniskt nyfiken medarbetare till sitt kundserviceteam. Hos Team8 får du möjlighet att utvecklas långsiktigt i ett växande bolag som satsar på sina medarbetare. Trivs du i ett högt tempo, gillar att lösa problem och har ett intresse för både print och IT? Då är detta rollen för dig!
OM TJÄNSTEN
Team8 erbjuder kompletta lösningar inom telefoni, print, IT och AV till företag i hela Sverige. Deras styrka är att skräddarsy sina tjänster efter kundernas unika behov, så att deras teknik fungerar smidigt och effektivt i vardagen. Med egen växel, egna integrationer och djup expertis inom print och IT arbetar de nära kunderna för att förenkla deras arbetsdag.
Hos Team8 får du möjlighet att utvecklas tillsammans med erfarna och framgångsrika supporttekniker i ett marknadsledande bolag där de värdesätter engagemang, samarbete och att ha roligt på jobbet. Här sker allt spännande arbete tillsammans, fysiskt på plats på kontoret för att dela både energi och kunskap. Team8 befinner sig just nu på en spännande och dynamisk resa med mål att 2027 vara 45 medarbetare och omsätta 180 miljoner genom att leverera flexibla och kundanpassade lösningar till franchiseföretagare, branschorganisationer och investmentbolag. Detta utan att tumma på kvalité och bibehålla kortast svarstid i branschen.
Du erbjuds
• Ett team och arbetsgivare med stark laganda och stort fokus på samarbete
• En snabb och händelserik arbetsvardag där tiden går fort
• Möjligheten att vara en central del av ett kompetent supportteam som arbetar mot flera av Sveriges ledande franchisekedjor
• Ett nybyggt, ljust kontor med bra kommunikationer i Sickla
Dina arbetsuppgifter
I rollen som kundserviceagent arbetar du i ett högt tempo med att ta emot, prioritera och lösa inkommande ärenden inom både print och IT. Du är den första kontakten för kunden och ansvarar för att ge snabb återkoppling, säkerställa att ärenden följer SLA:er och driva lösningar självständigt. Arbetet innebär en mix av felsökning, installationer, orderhantering och kunddialog via både telefon och mail. Du hjälper användare med allt från enklare konfigureringar till att guida dem i tekniska system, och vid mer komplexa ärenden samarbetar du med Seccond Line eller specialistteamet. Du kommer bl.a.
• Hantera inkommande ärenden via mail, telefon och Zendesk
• Felsöka och ge grundläggande support inom print, klientdatorer och Microsoft 365
• Utföra enklare installationer och konfigurering av programvaror, drivrutiner och kontoinställningar
• Bidra till förbättring av rutiner, dokumentation och interna processer
• Lägga order och koordinera tekniker- och printärenden
VI SÖKER DIG SOM
• Har ca 3 års erfarenhet av kundservice eller teknisk support
• Dokumenterad erfarenhet av Microsoft-licenshantering och/eller printsupport
• Van vid ärendehantering i system som Zendesk
• God teknisk förståelse inom Microsoft 365, skrivare och klientdatorer
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift då kommunikationen med kunderna sker på båda språken
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet från servicedeskmiljö
• Fördjupad kunskap om licensmodeller (Microsoft 365, CSP, admin center)
• Avancerad felsökning inom print
• Erfarenhet av orderflöden eller arbete mot franchisekedjor
För att trivas i rollen tycker du om att arbeta med frihet under ansvar. Du är lösningsorienterad och självgående, samtidigt som du genuint tycker om att hjälpa folk. Vidare ser vi även att du har ett teknikintresse och en god struktureringsförmåga.
Vår rekryteringsprocess
