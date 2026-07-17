Kundservice och försäljningskoordinator
Place2Place AB / Kundservicejobb / Ystad Visa alla kundservicejobb i Ystad
2026-07-17
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Vi vill bli fler och söker nu en kundservice & säljkoordinator till vårt kontor i Ystad.
place2place är en marknadsplats online för återbrukad inredning med fokus på offentlig miljö. Försäljning sker över hela Sverige.
För kommuner erbjuds även en delningsplattform. Där kan möbler och inredning enkelt delas och återanvändas internt, istället för att ersättas med nyinköp.
Vi söker nu dig som vill arbeta med att ge våra kunder den bästa kundserviceupplevelsen. I din roll kommer du att arbeta nära sälj och produktförsörjning där ni tillsammans hjälps åt där det behövs med uppkomna arbetsuppgifter.
På arbetsplatsen tror vi att en positiv, öppen och nyfiken inställning kombinerat med noggrannhet och egenansvar skapar en bra gemenskap. Vi är varandras arbetsmiljö och den känslan vi skapar tillsammans upplever även våra kunder.
Våra kunder finns över hela Sverige inom både privat och offentlig sektor.Publiceringsdatum2026-07-17Profil
Gillar du när det händer mycket? Får du energi av att hjälpa kunder, lösa problem och se till att saker faktiskt blir gjorda?
Vi söker dig som är strukturerad och serviceinriktad samt trivs i en vardag där ingen dag är den andra lik. Du är den som följer upp, återkopplar och ser till att kunden känner sig väl omhändertagen – oavsett om kontakten sker via telefon eller e-post.
Du har god datorvana, arbetar obehindrat i Microsoft Office och känner dig bekväm i dialogen med kunder. Har du dessutom ett öga för affärsmöjligheter och tycker att försäljning är en naturlig del av god service, kommer du att trivas hos oss.
Låter det som du? Då vill vi gärna höra från dig.
Branscherfarenhet är inget krav. Vi söker dig som har rätt inställning, gillar att ta ansvar och vill utvecklas tillsammans med oss. Hos oss får du vara med och utveckla kundupplevelsen på ett företag som gör återbrukad inredning mer tillgänglig för svenska arbetsplatser.Dina arbetsuppgifter
Som kundsupport och försäljningskoordinator är du en central del av kundresan, från första kontakt till levererad order.
Du hjälper våra kunder via chatt, e-post och telefon, du guidar dem genom allt från produktfrågor och offertförfrågningar till orderläggning och leveransuppföljning.
Du registrerar och administrerar orders, samordnar leveranser samt har löpande kontakt med kunder, leverantörer och samarbetspartners där du säkerställer att varje kund får en smidig och positiv upplevelse.
Tjänsten är heltid (08.00-17.00) och placering är på vårt kontor i Ystad.
Kontakt och ansökan:
Vi välkomnar din ansökan via e-post.
Ansökningarna hanteras löpande och tjänsten tillsätts snarast möjligt.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Om place2place:
Marknadens första cirkulära e-handelsplats för kontorsinredning drivs av engagerade medarbetare som vill vara med och förändra en hel bransch. Återbrukad inredning mot B2B marknaden har en extremt stor potential och vi tar här position som en opartisk marknadsplats för att göra hela Sveriges utbud tillgängligt för alla Sveriges företag.
place2place är även en SaaS tjänst mot kommuner, regioner och större företag som har behov av att cirkulera inredning och andra inventarier internt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: ola@place2place.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kundtjänstmedarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Place2Place AB
(org.nr 559249-7977) Arbetsplats
place2place AB Kontakt
Ola Göransson ola@place2place.se 0765-335335 Jobbnummer
10004826