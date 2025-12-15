Kundrådgivare K3, Lending & Advisory
Har du en passion för rådgivning och att överträffa kunders förväntansbild?
Hos oss på Swedbank har du en möjlighet att:
Vara en del av ett högpresterande team med fantastiska kollegor, där vi alla värdesätter ett gott samarbete för att nå framgång.
Arbeta självständigt och proaktivt med rådgivning och försäljning av hela Swedbanks produkt- och tjänsteutbud (bolån, spara, pension och försäkring). Allt för att stärka våra kunders finansiella hälsa.
Samarbeta med våra privat- och företagskollegor samt övriga specialister och enheter i banken.
Bygga på dig kunskap och erfarenheter kring helhetsaffären och ha möjlighet att styra din utveckling inom banken.
I denna roll behöver du:
Swedsec Rådgivar- och Bolånelicens, samt Försäkringsdistributionsrätt (IDD).
Förmåga och vilja att bidra till en hög teamkänsla. Du ska ha en stark vilja och drivkraft att nå gemensam framgång i distriktet.
Hög servicenivå och fokus på att överträffa kunders förväntansbild, samt att drivas av att göra affärer.
Vara förändringsbenägen och ta eget ansvar för att lära dig nya arbetssätt, rutiner och system.
Gilla att arbeta såväl digitalt i det nationella kundmötet som fysiskt i det lokala kundmötet
Hos oss kan du uppleva:
Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling.
Meningsfullt arbete som positivt påverkar vår arbetsplats, våra kunder och samhället.
En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter.
En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen.
Förmåner såsom vårt erbjudanden för bankprodukter för anställda, tjänstepensionsplan, aktiebaserade belöningsprogram Eken, och frivillig gruppförsäkring.
"Bli en del av vårt team och...bli en del av ett härligt och framåtlutat team med kompetenta kollegor, som arbetar tillsammans mot gemensamma mål. Tillsammans strävar vi mot att stärka vårt verksamhetsområde genom att ha högt fokus på affärer och aktivitet, samt bygga ett starkt samarbete med övriga kollegor och samarbetspartners. Vi vill vara med och göra skillnad!
Du kommer att arbeta med bokade rådgivningar och träffa kunder både digitalt och fysiskt. Du kommer även att hjälpa våra kunder på telefon, och behöva växla mellan olika möteskanaler dagligen. Av den anledningen är det mycket viktigt att du är öppen för förändringar och omställningar, samt är flexibel och kan anpassa dig till nya rutiner, arbetssätt och uppgifter snabbt.
Vårt team strävar mot gemensamma mål, men den individuella prestationen är mycket viktig för att nå resultat. Du får ett nära ledarskap som ger dig stöd för din personliga utveckling. Jag som din blivande chef är engagerad, framåtlutad och prestigelös och drivs av att hjälpa mina medarbetare att utvecklas. För mig är det också viktigt att vi har roligt på jobbet, eftersom jag är övertygad om att vi då presterar bättre. Att ha roligt bidrar också till att skapa en arbetsplats att trivas på." Cihan Kizil, din framtida chef
Vi ser fram emot din ansökan senast den 2026-01-04. Placeringsort: Falun
Rekryterande chef: Cihan Kizil, 0226-83633
Vänligen observera att rekryteringsarbetet kan ta lite längre tid än normalt på grund av julledighet.
Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna.
