Kundprojektledare till Cyclife
2Complete AB / Logistikjobb / Nyköping
2026-03-19
Vill du arbeta i en unik bransch med långsiktigt fokus på klimat och framtidens energilösningar? Är du en noggrann, strukturerad och flexibel Projektledare som brinner för att driva komplexa projekt? Då har vi möjligheten för dig.
Vad erbjuder vi?
Stort miljöperspektiv
Förskottssemester
Sex arbetsfria dagar
Arbetstidsförkortning 24 timmar per år
Maximerat friskvårdsbidrag på 5000 kr
Fri tillgång till lokalt gym
Subventionerat pris på lunchkuponger på lokal restaurang
Laddstolpar för laddning av elbil eller laddhybrid
Flexibla arbetstider/ Hybrid.
"Cyclife Sweden AB är ett bolag inom EDF-koncernen (Electricitet De France), en av världens största arbetsgivare och en tung aktör inom energisektorn. Cyclife är i en stor tillväxtfas och bedriver kärnteknisk verksamhet vid Studsviksområdet utanför Nyköping och är dag ett bolag med drygt 230 anställda. Företaget har världsunik specialistkompetens rörande avveckling av radiologiska anläggningar och hjälper sina kunder att minimera miljöpåverkan från deras radiologiska verksamhet. Den svenska anläggningen är belägen i skärgården utanför Nyköping. Cyclifes ambition är säkerhet kombinerat med långsiktigt ansvar för människor och miljö samt att skona våra naturresurser genom en hög grad av återvinning." Mer information om Cyclife ges vid personlig kontakt.
Vem söker vi? Publiceringsdatum2026-03-19Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom relevant område
Erfarenhet av projektledning, inklusive arbete med avtal, budget/finans, tidsplanering och projektadministration.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Goda kunskaper i MS Office; gärna även MS Project
Har körkort och tillgång till bil.
Meriterande
Erfarenhet av SAP S/4HANA
Erfarenhet från kärnkraftsindustrin, energisektorn eller annan högrisksbransch
Ytterligare språk utöver svenska och engelska.
Som person är du nyfiken, kundorienterad och organiserad. Det är självklart för dig att ta ett högt ansvar i ditt arbete och att alltid sträva efter goda relationer. Vi värdesätter också dina utmärkta kommunikations- och interpersonella färdigheter, som gör att du effektivt kan ha kontakt med olika intressenter och skapa goda samarbeten. Du har god avtalsförståelse och har tidigare arbetat med riskbedömning samt är van att arbeta efter kostnadskalkyler. Du drivs av att utveckla, förbättra processer och vågar driva igenom förändring. Din starka problemlösningsförmåga och uppmärksamhet på detaljer är avgörande för att säkerställa framgångsrika projekt.
Du är en ansvarstagande och samarbetsinriktad person som trivs med att leda och strukturera projekt. Du kommunicerar tydligt, koordinerar effektivt och är trygg i att fatta beslut. Du är en lagspelare som bygger goda relationer, både internt och med kunder, och du drivs av att leverera resultat av hög kvalitet.
Vad innebär rollen?
Som Kundprojektledare har du det övergripande ansvaret för dina projekts genomförande, från uppstart till och avslut. Du driver externa kundprojekt inom givna ramar beträffande specifikation, säkerhet, miljö, arbetsmiljö, strålsäkerhet och kvalitetskrav.
Du ansvarar för tidplaner, avtal, budget och finansiell uppföljning samt säkerställer att resurser, dokumentation och projektprocessen följs. Du arbetar enligt STARK-konceptet (Stop, Think, Act, Reflect, Communicate) och ser till att projektet bedrivs på ett strukturerat och spårbart sätt.
Du bidrar aktivt till att utveckla kundprojektsprocessen i samarbete med olika delar av organisationen, samt efterlevnad av projektprocessen, regelbunden uppdatering av projektdokumentation.
I rollen ingår att:
Kommunicera och samverka med både interna och externa intressenter.
Hantera och följa upp projektets tidslinje för att säkerställa att deadlines hålls.
Övervaka finansiell rapportering och kontroll.
Samordna tvärfunktionella team och externa partners.
Regelbundet uppdatera intressenter om projektets status.
Dokumentera, analysera och vid behov åtgärda ändringar och tilläggsarbeten.
Säkerställa att avtal, tidplan och kvalitetskrav efterlevs genom projektets alla faser.
Tjänsten är primärt inriktad på svenska kunder och historiska svenska projekt, men kan på sikt även innebära arbete mot utländska kunder. Återkommande kund- och myndighetsbesök ställer höga krav på noggrann planering och koordinering av aktiviteter internt och externt. Som Kundprojektledare är du en del av avdelningen Customer Projects och rapporterar direkt till avdelningschef.
Detta är en rekrytering med start omgående eller enligt överenskommelse. Denna rekryteringsprocess innehåller bakgrundskontroll som sammanställer tidigare offentligt brottsregister. Bakgrundskontrollen består av offentlig information som hanteras konfidentiellt. Även säkerhetsintervju där ekonomisk stabilitet är ett krav. Detta är obligatoriskt för alla rekryteringsprocesser hos Cyclife Sweden AB. Intresserad? Skicka in ansökan snarast då urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 2Complete AB
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Elida Rhodin elida.rhodin@2complete.se Jobbnummer
9808466