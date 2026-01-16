Kundmottagare ÅVC
Är du en servicehjälte som vill göra skillnad på riktigt? Vill du ha ett meningsfullt arbete där du guidar Stockholmarna mot en mer cirkulär vardag? Då är det dig vi söker för en roll hos oss på Lybab AB!
På Lybab AB ser vi inte avfall som en slutstation, utan som början på något nytt. Som kundmottagare hos oss så kommer du får arbeta på Stockholms största återvninningscentraler och med de modernaste mobila tjänsterna. Du kommer vara ansiktet utåt och den viktigaste länken i vår strävan mot en cirkulär ekonomi.
Anläggningarna är öppna 7 dagar i veckan, 359 dagar om året så helgarbete är att räkna med.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Välkomna och guida: Du möter besökare och hjälper dem att sortera rätt så att materialet kan återvinnas optimalt.
* Maximera återbruk: Du har ett öga för vad som kan räddas! Du identifierar prylar och material som kan gå till återbruk istället för återvinning.
* Informera och inspirera: Du sprider kunskap om cirkulär ekonomi och förklarar vikten av att minska avfall.
* Anläggningsvård: Tillsammans med dina kollegor ser du till att stationen är trygg, snygg och välkomnande.
Vem är du?
Vi söker dig som vill ha ett aktivt arbete utomhus och som trivs med ett fast schema. Vi lägger störst vikt vid din personlighet:
* Du är utpräglat serviceinriktad och pedagogisk.
* Du har ett genuint intresse för miljö och hållbarhet.
* Du är en pålitlig lagspelare som tar ansvar för helheten.
* Du talar och förstår svenska obehindrat.
Tidigare erfarenhet från ÅVC eller serviceyrken är meriterande, men vi ger dig all utbildning du behöver. Talar du även andra språk och har körkort så är detta startk meriterande men inte ett krav.
Vi erbjuder: En fast tjänst inom en växande och viktig bransch. Du får vara en del av ett sammansvetsat team som varje dag bidrar till ett mer hållbart samhälle.
Lybab är ett modernt svenskt företag med en bred verksamhetsbas inom bygg, måleri, smide och miljöentreprenadsektorn. Vi erbjuder kostnadseffektiva tjänster och lösningar där vi alltid sätter miljön först. Ersättning
Fast
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb.
Lybab AB (org.nr 556762-3318)
Axel Axelsson axel@lybab.se
9688913