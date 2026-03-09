Kundmottagare
Däckhuset Jägarvallen AB / Inköpar- och marknadsjobb / Linköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Linköping
2026-03-09
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Däckhuset Jägarvallen AB i Linköping
Just nu söker vi på Däckhuset Jägarvallen en ny trevlig kundmottagare!
Vi söker dig som:
Serviceinriktad
Noggrann
Kan ha många bollar i luften
Stresstålig
Datorvana
Din roll
Du kommer att vara vårt ansikte utåt och första kontakt med våra kunder. Ditt fokus är att våra kunder ska vara nöjda och glada. Du kommer även att ha ansvar för flödet i verkstaden vilket kräver planering och struktur. Mycket av vårt flöde sker digitalt så du bör ha datorvana.
Arbetstider
06:15 - 16:30 / 11:00 - 20:00, kan förekomma varierande arbetstider.
Period
Vecka 13 till 17
Perioden kan variera beroende på väder.
Vi söker även personal långsiktigt så finns chans för förlängning.Publiceringsdatum2026-03-09Om företaget
Vi är en etablerad däckverkstad i Linköping som ständigt strävar efter att ligga i framkant när det gäller service, kundnöjdhet och kvalitet. För oss är personliga egenskaper minst lika viktiga som tidigare erfarenhet.
Inför säsongen erbjuder vi en internutbildning där du får lära dig det du behöver för att känna dig trygg och redo i din nya roll.Så ansöker du
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Skicka en kort beskrivning om dig själv samt ditt CV till:jagarvallen@dackhuset.se
013-212460
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att höra av dig.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jagarvallen@dackhuset.se Arbetsgivare Däckhuset Jägarvallen AB
(org.nr 556601-9849)
Jägarvallsvägen 1 (visa karta
)
584 22 LINKÖPING Jobbnummer
9785161