Om jobbet
Är du en nyfiken, positiv och strukturerad person som vill vara med oss och bidra till en mer hållbar morgondag?
Almgruppen är en familjeägd miljö- och återvinningskoncern med huvudsäte i Uppsala. I snart ett sekel har vi arbetat med återvinning. Allting hade sin början 1935 när grundaren Thore Alm tillsammans med brodern Sigvard startade Bröderna Alms Skrot och Metallaffär. I dag drivs Almgruppen av fjärde generationen Alm och koncernen innefattar fem företag inom tre olika affärsområden; Handelsstål (Gävle & Uppsala), Returpappercentralen, Skrotcentralen (Gävle & Uppsala).
Syftet i allt vi gör är att skapa värde för miljön, för samhället och för våra kunder och medarbetare. Vår vision är ett cirkulärt samhälle där värdefulla resurser återvinns och blir till nya råvaror. Vi alla är beroende av jorden och naturen. Resurser som inte är oändliga. Resurser som tar slut. För att leva mer miljövänligt och hållbart behöver man inte tänka utanför boxen. Man behöver tänka cirkulärt, precis som vi har gjort i generationer ända sedan 1935.Dina arbetsuppgifter
Som kundmottagare är du ofta första kontaktpunkten för våra kunder och leverantörer, både de som kommer till vår anläggning och de som tar kontakt via telefon. Du bemannar receptionen och fordonsvågen där den första mottagningskontrollen av material sker. Du arbetar även i vårt affärssystem med avräkning och fakturering. Tillsammans med platschef planerar du utleveranser, transportleder vår egen containerverksamhet och arbetsleder kollegor i produktionen.
Du samarbetar med och har stöd andra av liknande funktioner inom koncernen. Du har en tät kontakt med våra leverantörer, kunder och åkerier.
Vem är du?
Vi söker dig som är serviceinriktad, noggrann, nyfiken och trivs i en roll där du behöver vara flexibel och bra på att prioritera, eftersom vårt in- och utflöde av material kan se olika ut från dag till dag.
Hos oss är din personlighet viktig - oavsett vilken roll du har så är du en lagspelare, problemlösare och en glädjespridare. Du är ständigt nyfiken och på tårna inför utmaningar som utvecklar dig och oss framåt.
Kvalifikationer:
Gymnasieutbildning.
Vana att arbeta i affärssystem
B-körkort.
Goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Deadline för ansökan är 31/1 2026 men vi påbörjar urvalet omgående och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så vänta inte, skicka ansökan direkt.
