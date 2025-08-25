Kundmottagare
2025-08-25
Vi stärker vårt arbetslag och söker nu ytterligare en person till P 18 Logistikenheten.
P 18 Logistikenheten
P 18 återetableras på Gotland och vi är under ständig tillväxt. Detta innebär att vi nu har och över tid tillförs infrastruktur, materiel och militär utrustning med höga krav på teknisk tillgänglighet. Tjänsten kräver teknisk förståelse och förmåga att kunna planera så att kostnaderna för att vidmakthålla materielen hålls låga.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Dagligen förekommande arbetsuppgifter:
• Hantera inkommande felrapporter från förbandet.
• Lägga arbetsorder till markverkstäder samt inköp till civila firmor.
• Ansvara för UE (utbytesenheter) inom garnisonen.
• Teknisk support/vägledning.
• Planering av förebyggande underhåll på FM mtrl.Publiceringsdatum2025-08-25Kvalifikationer
• Körkortsbehörighet B.
• Fysik och hälsa på basnivån enligt Försvarsmaktens krav (FM FysS)
Personliga Egenskaper
Vi söker dig som har stor social kompetens och servicekänsla. Du har lätt för att ta kontakt med människor. Du är en god lagkamrat samtidigt som du tar initiativ och eget ansvar. Du är inte främmande för att arbeta självständigt och är lojal, flexibel och noggrann som person.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Teknisk utbildning på hjulfordon och/eller strf.
• Erfarenhet av arbete i FM-system, SAP-miljö (PRIO) och LIFT.
• Körkortsbehörighet C, CE
• Mekaniker utbildning
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Övrigt:
• Arbetsort Visby/Tofta
• Tillträde efter överenskommelse. Befattningen är civil och tillsvidareanställning som inleds med en provanställning om 6 månader.
Upplysningar om befattningen lämnas av:
P18 LogE C Teknisk Kundmottagning (TKM) Förvaltare Stefan Svensson
Tele: 010-8259950 Mobil: 0721-877023 * e-post: stefan.x.svensson@mil.se
Vid frågor kring rekryteringsprocessen kontakta HR-generalist Ulrica Löfgren på telefonnummer 010-825 96 12.
Fackliga företrädare
OFR/O Karl-Johan Boberg
OFR/S Simon Sundström
SEKO Fredrik Olsson
SACO FM
Samtliga nås via Försvarsmaktens växel på telefon 0505-451000.
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-15. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Gotlands regemente återupprättades den 1 januari 2018 för att stärka Försvarsmaktens närvaro på den strategiskt viktiga ön. Sedan 2020 utbildas återigen värnpliktiga på P 18 och förbandet kommer stegvis att tillföras fler förmågor under perioden fram till 2030.
Läs gärna mer på www.forsvarsmakten.se/p18
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9472864