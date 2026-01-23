Kundkoordinator med start omgående
Trivs du i en administrativ och koordinerande roll där du får ta mycket ansvar och ha daglig kontakt med både kunder och kollegor? Nu söker vi en kundkoordinator för ett tidsbegränsat uppdrag med snabb start. Vi tillämpar löpande urval, varmt välkommen med din ansökan.
OM TJÄNSTEN
Vår kund befinner sig i en intensiv period med uppstart av en ny större kund. För att säkerställa en smidig leverans behöver de nu förstärkning i form av en kundkoordinator som snabbt kan kliva in och stötta verksamheten. Uppdraget beräknas pågå i cirka 1-1,5 månad och är på heltid.
Du erbjuds:
• Vara en del av Academic Works nätverk
• Introduktion av erfarna kollegor
• En närvarande konsultchef som stöttar dig under din anställning
Dina arbetsuppgifter
I rollen blir du en viktig länk mellan kund, chaufförer och interna funktioner. Exempel på arbetsuppgifter:
• Vara kontaktperson gentemot kund och interna kollegor
• Koordinera uppstarten av en ny kund
• Samla in information från chaufförer och vidareförmedla status till kund
• Hantera kundkontakt via telefon och mail
• Hantera systemadministration
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter
• Har vana av att använda telefonen som arbetsverktyg
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, då det krävs i dialog med kunder samt internt
• Är en van datoranvändare och behärskar M365-paketet
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Övrig information
Arbetstider: 06.45-16.00
Start: 28/1
Uppdraget beräknas pågå i cirka 1-1,5 månad och är på heltid.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
