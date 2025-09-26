Kundkommunikatör
Kundkommunikatör - Bli en del av Willhem!
Är du en kommunikativ och serviceinriktad person som trivs med kundkontakt? Vill du vara en del av ett nyskapande bostadsbolag och bidra till en modern, digital kundservice? Då är detta rollen för dig!
Hos Willhem får du arbeta i en framåtsträvande och hjälpsam kultur, där vi sätter både kunder och medarbetare i fokus. Som kundkommunikatör blir du en viktig länk mellan våra hyresgäster och våra områdeskontor på 13 orter i Sverige. Du arbetar på vårt huvudkontor i Göteborg, i fräscha lokaler vid Avenyn, tillsammans med ett härligt team med stark sammanhållning. Våra arbetstider är måndag - fredag 7:15-16:00Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Ge professionell service och vägledning till våra hyresgäster via telefon, chatt och Mina Sidor.
Hjälpa kunder med allt från felanmälningar till frågor om hyresavier och avtal.
Hantera ärenden självständigt och i samarbete med kollegor på huvudkontoret och våra områdeskontor.
Arbeta proaktivt för att minska inflödet av ärenden genom att utveckla och förbättra vårt arbetssätt.
Bidra till en digital omställning genom att guida kunder till våra digitala tjänster.
Eskalera och samordna ärenden vid behov för att säkerställa att kunden får rätt hjälp.
Administrera och dokumentera ärenden i våra system, samt hantera uthyrning av bilplatser.Profil
Vi söker dig som är kommunikativ och som kan bidra till teamet med positiv energi. Du trivs i en föränderlig miljö där du gillar och utmanas av att hitta lösningar på problem och att leverera en bra service till både kunder och medarbetare. Vidare är det viktigt att du har arbetat i ett serviceyrke och det är ett stort plus om du har erfarenhet av kundtjänst eller fastighetsbranschen. Du behöver ha goda kunskaper i svenska och engelska och vara en van datoranvändare. Det är starkt meriterande om du har erfarenhet av Microsoft Dynamics 365 och ett intresse för digitalisering och AI-lösningar.
Willhems erbjudande
Hos Willhem välkomnas du till ett nyskapande bostadsbolag som kännetecknas av en framåtsträvande och hjälpsam kultur. Vi har långsiktiga ambitioner för både kunder, fastigheter och medarbetare. Vi erbjuder förmåner som friskvårdstimme och ett generöst friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring och regelbundna trivselaktiviteter. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via willhem.se/jobb. För frågor är du välkommen att kontakta kundsupportchef Maria Holmquist på telefon 031-3092816 eller mejl maria.holmquist@willhem.se
. Urval och intervjuer sker löpande och anställning kan ske innan sista ansökningsdag så vänta inte med att söka, sista ansökningsdag är den 19 oktober.
På Willhem jobbar vi för att både hus och människor ska må bra. Som ett av de ledande bostadsbolagen i Sverige är vår vision att skapa hyresbostäder där människor trivs och kan känna sig stolta över sitt boende. Huvudkontoret ligger i Göteborg och drygt 280 personer arbetar idag hos Willhem. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 59 miljarder och ägare är Första AP-fonden. Läs mer om oss, vår historia och våra värderingar på story.willhem.se Varaktighet, arbetstid, etc.
